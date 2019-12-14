Cezaevi yönetimi resim tablolarını "müstehcen" buldu

İzmir Aliağa 1 No'lu Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan Ressam Aynur Epli'nin, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nde olan kanser hastası Fatma Özbay’a göndermek istediği kadın bedenini ve bedene yönelik saldırıları simgeleyen resimleri “müstehcen” denilerek iade edildi. Epli, yaşadıklarını Görülmüştür Ekibi’nin kurucularından Adil Okay’a gönderdiği mektupla anlattı.

"MEKTUPLARIM ULAŞMIYOR"

25 yıldır cezaevinde olan Epli, daha öncede gönderdiği mektupların iletilmediğini aktararak, şunları yazdı: “Hapishanede çizdiğim resimleri Erzurum E Tipi Cezaevinde kanser hastası olan kuzenime (Fatma Özbay) gönderdim. Uzaktan ancak bu şekilde moral-destek olabilirim. Maalesef cezaevi idaresi resimleri müstehcen bulup kendisine vermemiş. Zaten mektuplarımda ulaşmıyor. Anlayacağınız, 'Çökertme' 'Kıran C-2.' planının bize yansıması da bu şekilde oluyor. En insani hak olan yazışmalarımızın bu şekilde engelleniyor olmasının hiç bir hukuki ve ahlaki yanı yok.”

"BU ACIMASIZLIK"

“Anlam sınırlarını zorlayan yaklaşımlar mevcut. Kuzenim Fatma Özbay ağır kanser hastası durumunu biliyorsunuz. Tecrit altında tutuluyor" diyen Epli, mektubunun şöyle tamamlıyor: "Üç kişilik görüş hakkı verilmiyor. En son koğuş penceresinin altında yıllar önce kimin koyduğu belli olmayan bir tığ yüzünden hücre cezası aldı. Afakî bahanelerle üst üste verilen hücre cezalarıyla infazını yaktılar. Şu an Fatma hasta haliyle hücrede. Kırk gün hücrede kalacağı için aile görüşüne gidemiyor. Gidenler kapıdan geri gönderiyorlar. Bu acımasızlık görülmemiştir. Ablası yanımızda defalarca buraya sevkini istedik, meramını yazdık, duyan yok! Ne olacağını merak içinde bekliyoruz. Tabii resim göndermeye devam edeceğim.” (İzmir/MA)