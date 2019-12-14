14 Aralık 2019 08:24
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nde, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fotoğraf: DHA
Ege Denizi'nde, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın, pazar gününün ilk saatlerinden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor. (AA)
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