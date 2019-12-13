Sıfır Gelecek aktivistlerinden Taksim'de eylem: COP’a güvenme iklim için harekete geç

Fırat ÇILGIN

Madrid'de iki hafta süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 25. Taraflar Konferansı (COP25) sona erdi. 200 Fridays For Future (FfF) aktivisti, zirvenin gerçekleştiği ana sahneyi işgal etmesi üzerine zorla zirveden çıkarıldılar. Sıfır Gelecek aktivistleri ise yaşananları protesto etmek için Taksim Odakule'de basın açıklaması yaptı. “COP’a güvenme iklim için harekete geç” pankartı açan yaşam savunucularına destek için FfF ve Fridays For Parents (FfP) üyeleri de açıklamaya katıldı.

"BU ADELETSİZLİĞE KARŞI KÜRESEL İKLİM GREVİ İLAN ETTİK"

Madrid’de iki hafta süren Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın sona erdiğini belirterek sözlerine başlayan iklim aktivisti Elif Ünal, "Devletler bir kez daha şirketlerin sponsorluğunda bir araya geldi ve iklim değişikliğini durdurmak üzere acil önlemler almaları gerekirken zirve boyunca karbon ticaretini konuştu. İlan edilen resmi katılımcılar arasında çok sınırlı sayıda sivil toplum temsilcisini kabul ettiler. Fosil yakıt lobileri ise tüm güçleri ile temsil edildi. Bu adaletsizliğe karşı Gelecek İçin Cumalar 13 Aralık’ta COP25’i protesto etmek için küresel iklim grevi ilan etti" dedi.

"TÜRKİYE DE MASUM DEĞİL"

Türkiye'nin, demokratik hak ve özgürlükler kadar iklim değişikliği ile mücadele konusunda da kötü bir karneye sahip olduğunu belirten Ünal, "Küresel ısınmadan en fazla etkilenecek ülkelerden biri olmamıza rağmen Türkiye’nin enerji politikasının merkezinde petrol ve doğalgaz ithali ile yerli kömür üretimine dayanan termik enerji santralleri yer alıyor. Hatırlatalım, Türkiye, dünyada en fazla termik santrali olan 13’üncü ülke ve en fazla yeni termik santral planlayan ülkeler arasında. Bunun yanında, Kasım ayı sonunda Türkiye, Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılışını 'gururla' yaptı. Bu proje Hazar petrollerini Avrupa pazarına ulaştırıyor. 8 Ocak’ta hizmete gireceği duyurulan Türk Akım Rusya-Trakya doğalgaz boru hattı projesinin de hedefi Güney Avrupa yani yine Avrupa pazarı. Bu demek ki ne Türkiye ne de Avrupa fosil yakıtlardan yakın zamanda vazgeçmeyi düşünmüyor” diye konuştu.

"YA SIFIR KARBON YA SIFIR GELECEK"

Fotoğraf: Evrensel

Libya ile yapılan Akdeniz petrol ve doğalgaz arama antlaşmasının ve Türkiye’nin 2023 hedefleri içerisinde yer alan yerli kömür kaynaklarının %100 kullanımı hedefinin, Türkiye’nin adeta karbon salınımında dünya birinciliğini hedeflediğini gösterdiğini vurgulayan Ünal, "Biz iklim aktivistleri olarak kârdan önce yaşam diyoruz. İklim krizinin bir küresel adalet sorunu olduğunu ve çözümünün demokrasiden geçtiğini düşünüyoruz. Bizler, yakın gelecekte yaşanacak felaketlerin bedelinin yoksullar, göçmenler ve gençler tarafından ödenmesine karşı 'iklimi değil sistemi değiştir' diyerek mücadele etmeyi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Şirketleri, kalkınmayı, kârı değil yaşamı savunuyoruz. İklim adaleti istiyoruz! Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek!" diyerek sözlerini bitirdi.

"HAKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN AYAĞA KALKMALIYIZ"

Ardından FfF aktivisti Atlas Sarrafoğlu, Madrid'de milyonlarca insanın sesinin kesilmek istendiğini vurgulayarak buna izin vermeyeceklerini dile getirdi. Sarrafoğlu, "Haklarımız ve geleceğimiz için ayağa kalkmalıyız!" dedi.

"İKLİM ADELETİ TALEP EDİYORUZ"

Parents For Future hareketi temsilcisi Nil Sarrafoğlu, "Barışçıl bir protestonun şiddet ile karşılanması bizim için kabul edilebilir değildir. Aktivist grupların yaş, cinsiyet, köken veya derilerinin rengine göre ayrımcılık yapılmasını da kınıyoruz. Gelecekte, dünyanın dört bir yanındaki gençlerin seslerini duymak ve dinlemek için, çocuklarımızın geleceğini korumak amacıyla herhangi bir platformda yayılabilmesi için daha iyi yollar bulmak mümkün olmalıdır. Tüm bunlardan dolayı yetkililerden iklim adaleti talep ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

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