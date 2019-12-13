Ankara İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde yangın çıktı
Ankara İbni Sina Hastanesinde yangın çıktı. Yangının arşiv bölümünde çıkmış olması, akıllara "Sabotaj mı yapıldı?" sorusunu getirdi.
Fotoğraf: Evrensel
Ankara İbni Sina Hastanesinde yangın çıktı. Yangının arşiv bölümünde çıkmış olması akla sabotaj iddialarını getirdi.
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi arşivinde akşam saat 18.00 civarında başlayan yangın sonrası hastaneye girişler kapatılırken arşiv bölümünün bulunduğu kattaki hastalar da başka katlara taşındı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni belirlenemedi.
Yangının arşiv bölümünde çıkmış olması akla sabotaj iddialarını getirdi. Geçtiğimiz günlerde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sahte raporlara yönelik operasyon düzenlenmiş, 95 kişi gözaltına alınmıştı. (Ankara/EVRENSEL)
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