Liman işçileri: İyi bir zam için birliğimizi kurmalıyız

Liman işçileri

İstanbul

Bizler liman işçileri olarak asgari ücretin belirlenme sürecini yakından takip ediyoruz. Çünkü asgari ücrete gelecek zam oranı bizim önümüzdeki dönem alacağımız zam oranını belirleyecek. Her yıl asgari ücrete yapılan zam kadar bizler de maaşlarımızda düzeltme bekliyoruz. Bizler asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir orana çekilmesini talep ediyoruz.

Limanlarda aynı işi yapan arkadaşlar dahi farklı oranlarda zam alıyorlar. Gecen yıl asgari ücrete gelen zam kadar bile zam alamayan arkadaşlar oldu. Bazı limanlarda yıl sonuna doğru vergi kesintisi yapılıyor. Bu dönemde arkadaşlarımız evini geçindirmekte bile büyük zorluklar yaşıyor. Bu yıl tepeden tırnağa her şeye zam geldi, bir ekonomik krizle karşı karşıyayız ancak bizim ücretlerimiz hep aynı. O bakımdan en azından bu yıl ekonomik kriz de göz önünde bulundurularak doğru dürüst bir zam yapılmasını bekliyoruz. Liman işçileri olarak asgari ücretten vergi alınmamasını talep ediyoruz.

Bizler asgari ücretin belirlenmesinde sendikaların birlikte hareket etmelerini, insanca bir ücret almak için mücadele etmelerini bekliyoruz. İstanbul’da kurulan İşçi Sendikaları Şubeler Platformunu bu bakımdan önemsiyoruz. Bizler liman işçileri olarak birliğimizi kurarsak, tabanda ortaklaşırsak sorunlarımızı çok daha kolay çözeriz. Bu bakımdan İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun, asgari ücret belirlenmeden daha aktif bir mücadele sürdürmesi bizim için çok önemli. Bizler de işyerlerimizde işçi arkadaşlarımızla, asgari ücretin insanca yaşanacak bir seviyeye çekilmesi için neler yapılabileceğini tartışıp tabanda birliğimizi kurmalıyız.

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