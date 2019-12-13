HDP Milletvekili Remziye Tosun: Tüm haklar tehlike altında

Diyarbakır’da HDP Kadın Meclisi, İnsan Hakları Haftasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

HDP Diyarbakır Yenişehir ilçe binası önünde yapılan açıklamaya, HDP İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, HDP Milletvekili Remziye Tosun ve TJA üyeleri katıldı. Açıklamayı okuyan HDP Milletvekili Remziye Tosun, Türkiye’de insan hakları noktasında kriz yaşandığına dikkat çekerek, "Deyim yerindeyse doğuştan gelen tüm haklar da tehlike altında. Milliyetçi, şoven, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, dikte edici ve nobran tarzın her gün halka dayatıldığı böylesi bir ortamda direnen kesimler çok daha büyük hak ihlalleri ile yüz yüze kalıyorlar. Hak ihlali demek naif kalıyor, çünkü direk yaşam hakkının gaspı var" dedi.

SEÇİLMİŞLER ÜZERİNDE BASKI

KHK ve ihraçlar bahane edilerek HDP’li belediyelere yönelik kayyum atamalarına dikkat çeken Tosun, "65 belediyeden 5 ilçe ve 1 belde belediyesine KHK ile ihraç edilen kişilerin seçildiği bahane edilerek, bu kişilerin mazbataları gasp edilip seçimi kaybeden ikinci partinin adaylarına mazbatalar verilmiştir. Toplamda 14 Belediye Eş Başkanının mazbatası gasp edilmiştir. HDP listelerinden belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi olarak seçilen 47 meclis üyesinin mazbatası yine KHK gerekçe gösterilerek gasp edilmiştir. HDP’nin kazanmış olduğu; 3 büyükşehir, 1 il, 20 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 28 belediyeye, çeşitli gerekçeler bahane gösterilerek il ve ilçelerin mülki amirleri kayyım olarak atanmıştır. 28 Belediye Eş Başkanı hukuk garabeti sayılabilecek kararlar ile cezaevlerinde siyasi rehine olarak tutulmaktadır. 37 meclis üyesi görevden uzaklaştırılmış ve yerlerine memurlar kayyım olarak atanmıştır" diye konuştu.

"ERKEK ŞİDDETİ SONUCU 305 KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ"

Tosun, kadın hakları açısından ciddi bir hak ihlalinin yaşandığını ifade ederek "305 kadın erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitirdi. En az 46 kadın tecavüze, 204 kadın tacize, 556 kadın şiddete maruz kaldı. Resmi rakamlar ise şiddet sonucu yaşamını yitiren kadın sayısının ise daha yüksek olduğunu göstermektedir" dedi.

Tosun, "Rojava’daki çocukların en temel hakları olan yaşam hakları, barınma, eğitim ve sağlık hakları gasp edilmektedir. Rojava şimdilerde sivillerin ve çocukların katledildiği bir bölge haline getirilmek istenmektedir. Bütün devletler, siyasi partiler, ulusal ve uluslararası STK’ları bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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