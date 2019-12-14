"Eşim 16 saat çalışıyor" diyen işçi eşi: Sinemaya bile borçlanarak gittik

Fatma Sibel GÜL

Eren SARAN

İzmir

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı 17 Aralık'ta günü gerçekleşecek. Aliağa Yenimahalle kapalı pazarına gelen Aliağa halkıyla asgari ücreti konuştuk.

Asgari ücretli bir aile için yaşamın zor olduğuna dikkat çeken Aliağalılar “Asgari ücretin biraz üstünde aldığımız ücretlerle bile evi zor döndürüyoruz. Sosyal hayatımız diye bir şey yok, kira, faturalar, mutfak masrafı derken elimize geçinmek için para kalmıyor” diyerek belirlenecek ücretin bu masrafları dahi karşılamayacağını düşünüyor.

Aliağa’da bir beton fabrikasında operatör olarak çalışan ve anne babasıyla yaşayan Sercan Öney “Asgari ücretle bir ailenin geçinebileceğine inanmıyorum. Ben 4 bin 500 TL alıyorum geçinemiyorum. Nasıl olacak da 2 binTL ile geçinilir anlam veremiyorum. Aldığım maaşa göre giderlerim oluyor, kredi borçlarım var. Pazara normalde ben çıkmıyorum ama şuan aldıklarımı düşünürsek 100 lirayı geçti. Elimdeki maaş ile kendime vakit ayıramıyorum sosyal hayatım neredeyse sıfır. Keşke 3 bin TL olsa ama olmayacağını biliyoruz. Siyasetten pek anlamam ama bu gidişatta zam yapmayı düşünüyor mu? Sendikalar uğraşsa da olacağını zannetmiyorum” diyor.

"EN AZ 4 BİN TL OLMALI"

Pazarda sergisi olan Yusuf Demir alışverişe gelen halkın artık alım gücünün düştüğünü gözlemlediğini dile getiriyor ve ekliyor “Mevcut asgari ücretin bir aileyi geçindirebileceğini düşünmüyorum. Elektrik, su, market alışverişi var yetmiyor. Babam da annem de çalışıyor ama ev anca dönüyor anca yetiyor. En az 4 bin TL olmalı ama o da yetmez”

Bir diğer pazarcı Sevgi ise enflasyona vurgu yapıyor. “Enflasyon almış başını yürümüş. Bir ailenin bu ücretle geçinmesi mümkün değil. Bir ev kirası minimum 1000 TL aldığı maaş 2 binTL elektrik, doğalgaz, su faturaları, pazar harcamaları nasıl geçinebilir mümkün mü? Bizde anca kendi çarkımızı döndürüyoruz. Asgari ücret politikalarını da doğru bulmuyorum.”

"KENDİMİZDEN FERAGAT EDİYORUZ"

Türkiye’nin hayat şartlarında asgari ücretin yetersiz geldiğini dile getiren Kübra Salmanoğlu “Pazara baktığınızda bile bunu görebilirsiniz. Sebze ve meyvenin dışında almanız gereken peynir, zeytin olursa tabii daha fazla para gidiyor. Biz iki kişilik bir aileyiz. Zaten 1300 TL ev kiramız var. Ev kirası, faturalar, evin giderleri derken toplam 3 bin tutuyor. Sosyal hayat, giyim dışında bu kadar tutuyor. Şu anda eşim tek çalışıyor. Daha az dışarı çıkarak yetirmeye çalışıyoruz. Bence asgari ücret 3 bin 500 civarında olmalı ki o da yeterli olmayabilir” diyor.

"EV FİYATLARININ DÜŞMESİ LAZIM"

Eve iki maaş girdiğini ama buna rağmen zorlandıklarını söyleyen Uğur, Ayşe Bilen Çifti, "Kendi evin varsa belki geçinilir ama o da kıt kanaat. Kirada oturan aileler içinse mümkün değil. Bölgeden bölgeye de değişir eğer büyükşehirdeysen geçinemezsin. 1200 TL kira veriyorum geriye 800 TL kalıyor neye yeter ki. Asgari ücrete en fazla 200 TL zam gelir. Bence en az 3 bin TL olması gerekir asgari ücretin. Şu an cebimde 80 TL var pazarlık yapacağız ve ikimiz de çalışıyoruz. İkimiz de kamu görevlisiyiz geçinemiyoruz. İki de çocuk var. Çocukların masrafları çok. İnsanların borç batağından kurtulması lazım ki asgari ücretle geçinebilsin” diyerek durumlarını özetliyor.

"SİNEMAYA BİR KEZ GİTTİM"

Eşi yurt dışında çalışan Sema Akın “Ben çalışmıyorum. Şu anki asgari ücretle geçinmek imkansız anca ev kirasıyla faturaları karşılarsın. En az 3 bin TL olması lazım oda yetmeyecek ama çarkı döndürmek için bu kadarı gerekir. Eşim döküm operatörü burada iş imkanları az ve burada çalışmış olsaydı asgari ücrete yettiremezdi. Eşimi altı ayda bir görüyorum. Çocuklarımın masrafı var benim kızım sekizinci sınıfa gidiyor dershanesi var dişlerinde sıkıntısı var yani aylık 1500 TL gideri var. Ben kendime para harcamıyorum ki lükse kaçıyor artık. Kırk yaşındayım sinemaya bir kez bekarken gittim. Tiyatroya da çocuklar için gidiyorum denk geldiğinde o da.”

"EŞİM MESAİLERLE MAAŞI İKİYE KATLIYOR"

Kendisinin çalışmadığını eşinin ise Kardemir Demir Çelik Fabrikasında bir işçi olduğunu söyleyen Emine Gül ise “Eşim mesailerle maaşı ikiye katlıyor. İki çocuk okutuyoruz ortaokula gidiyorlar. Gerçekten zorlanıyoruz. Eşim 16 saat çalışıyor. Ayda bir seferliğine dışarı çıkarsak çıkıyoruz. Pazar çok pahalı, elektriğe, suya, doğalgaza gelen zammı takip edemiyorsun ki ne geldiyse bulup buluşturup ödemeye çalışıyorsun. Geçen hafta sinemaya gittik o da çocuklar için, kredi kartından borçlanarak sinemaya girdik. Okul masrafları çok var” diyerek asgari ücretli çalışanlar için durumun daha da zor olduğunu belirtiyor.

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