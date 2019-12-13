Mersin’de fotoğraflı mezar taşlarına saldırı

Mersin'de "Hoşgörü mezarlığı" olarak adlandırılan mezarlıkta, mezar taşlarında yer alan fotoğraflara zarar verildi. Polis soruşturması sonucu kimliği tespit edilen saldırganlar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre Mersin'in Toros ilçesine bağlı şehir mezarlığında meydana gelen olayda 3’ü kadın 5 kişi, ellerindeki taşlarla mezarlara zarar vermeye başladı. Durumu fark eden mezarlık görevlileri müdahale edince saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polisin soruşturması sonucu kimlikleri tespit edilen M.Ü, Z.Ü, B.K, H.K. ve Z.E. isimli saldırganlar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen saldırganlar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

"ACIMIZ DAHA DA KATLANDI"

2015 yılında yaşamını yitiren kızının mezarı saldırıya uğrayan Bekir Akbıyık, saldırının karışıklık çıkartmak için yapıldığını söyleyerek "Bu tür olaylara dur demek lazım, yetkililere sesleniyoruz. Karışmadıkları bir mezarlarımız kalmıştı, mezarlarımızı da tahrip etmeye başladılar. Saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduk. Umarım en ağır cezayı alırlar" dedi.

Fotoğraf: DHA

MEZARLIK İŞÇİLERİ: OLAY ÜZERİMİZE KALDI

Mezarlıkta çalışan işçiler ise saldırının kendilerinden bilindiğini ancak oalyla hiçbir alakalarının bulunmadığını kaydetti. Herkesin inancını istediği gibi yaşama özgürlüğüne sahip olduğunu söyleyen işçiler, "Yapılan çok yanlış. Burada bütün dinlere mensup insanlar bir arada yaşıyor. Mezarların tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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