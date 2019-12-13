RTÜK: İnternet platformlarını denetleme yönetmeliği gazete sitelerini ilgilendirmiyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) internet platformlarını denetleme yetkisini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’e veren yönetmeliğin iptali için Danıştay'a açtığı davaya cevap yazısı gönderen RTÜK, yönetmeliğin “gazetecilik sitelerini” ilgilendirmediğini ancak “medya hizmet sağlayıcı” kuruluşları kapsadığını öne sürdü.

MLSA,9 Ağustos tarihinde aynı ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’in iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurmuştu.

RTÜK, Danıştay 13. Daire Başkanlığına gönderdiği davaya cevap mütalaasında, lisans ücretinin yüksek ve basın özgürlüğü yönünden caydırıcı olduğu görüşüne itiraz etti. Kurum cevabında, “Dava dilekçesi kar amacı olmayan gazetecilik sitelerinin gelir dahi elde edemeyecek kadar küçük çaplı olduğundan bahisle öngörülen ücretleri ödeyemeyeceği iddiası mesnetsizdir. Zira, öncelikle yönetmeliğin düzenleme alanı gazetecilik siteleri değil internet ortamından yayın hizmeti sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardır” diyerek “medya hizmetinin” gazetecilikle ilgisi olmadığını ileri sürdü.

"100,000 LİRA ÇOK DEĞİL, TAKSİT DE YAPIYORUZ!"

Kurum ayrıca, 10 yıllık lisans süresi için istenen yüz bin lira ücretin yüksek olmadığını belirtti. RTÜK cevabında, “Öte yandan, 10 yıllık lisans süresi için radyoların 10 bin, televizyon ve isteğe bağlı yayınlar için de 100 bin TL’nin ödenmeyecek olduğu iddiası ise hayatın olağan akışına aykırıdır. Zira, yönetmeliğin 7’inci maddesinin dördüncü fıkrasında söz konusu yayın lisans ücretlerinin peşin ya da taksitle ödenmesine olanak sağlanmaktadır” diyerek, ödemede kolaylık gösterileceği yorumunu yaptı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMANIN REDDİ TALEBİ

RTÜK ayrıca idari mahkemenin davayı incelemesinin hukuksuz olduğunu ileri sürerek, tüzüğü temelinde basın özgürlüğünü savunmak, gazetecilere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuş olan MLSA’nın “menfaati” ihlal edilmemiş olduğundan kişi bakımından yetkisizlik verilmesi gerektiği görüşünü savundu. (MEDYA SERVİSİ)

İnternet yayınlarına sansür yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

RTÜK üyesi Faruk Bildirici "İnternet yayınlarına sansür yönetmeliği"ni yazdı

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