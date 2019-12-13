 Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti

Adli Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu. Anne-babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürülmüştü.

GEÇEN YIL HAFTADA ORTALAMA 61 KİŞİ İNTİHAR ETTİ

Yoksulluk ve işsizlik rakamlarındaki artışa paralel olarak intihar vakalarında da artış yaşandı. Geçen yılın verilerine göre 3 bin 161 kişi intihar ederek, hayatına son verdi. Başka bir ifadeyle 2018 yılında haftada 61 kişi intihar etti.

İntiharları Meclis gündemine taşıyan CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarı döneminde intihar ederek hayatına son veren yurttaş sayısının resmi rakamlara göre 47 bin 537’ye ulaştığına dikkat çekmişti. (İstanbul/DHA)

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Borç nedeniyle toplu intihar: 4 kardeşin ölüm sebebi siyanür

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