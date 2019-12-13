Gıda-İş Eski Genel Başkanı Celal Ovat, ölümünün 2. yıl dönümünde anıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gıda İşçileri Sendikası (Gıda-İş) Eski Genel Başkanı Celal Ovat, hayatını kaybetmesinin 2’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Hasdal Mezarlığı’nda gerçekleşen anmaya Celal Ovat'ın ailesinin yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Devrimci Yapı, Yol ve İnşaat İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Genel Başkanı Özgür Karabulut ve çok sayıda kişi katıldı.

SEYİT ASLAN: BÜYÜK BİR SALDIRI İLE KARŞİ KARŞIYAYIZ

Anmada ilk konuşmayı yapan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, "Genel Başkanımızın yitirilişinin 2. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. 33. Olağan genel kurulu Celal Ovat’sız yaptık ama onun mücadelesini yaşatıyoruz ve yaşatacağız" dedi.

2020 yılı asgari ücret tartışmalarının devam ettiğini hatırlatan Aslan, “İktidar ve onunla birlikte hareket edenler Türkiye işçi sınıfının bir kez daha açlık sınırının altında bir ücret ile hayatını sürdürmesinin zeminini yaratmaya çalışıyorlar. Bir yandan kriz yoksulluk ve işten atmalar devam ederken aynı zamanda Türkiye’yi yönetenlerin halka verecekleri hiçbir şey kalmadı. Türkiye işçi sınıfı başta olmak üzere bütün ezilenlere büyük bir saldırının da gündemde olduğunu biliyoruz” dedi.

"KRİZ 2020’DE DAHA DA ARTACAK"

İktidarın Türkiye’nin sorunlarına çözüm bulamamanın yanında sorunları daha da büyüttüğünü vurgulayan Aslan, “Libya ile yapılan anlaşma, Libya’ya asker gönderme tartışmaları ve emperyal hayaller, sorunlara uluslararası boyut kazandırıyor. 2018 yılında başlayan kriz 2019 yılında da sürdü ve 2020 yılında etkisini daha da artıracak. Önümüzdeki dönemde işçi sınıfının mücadelesini büyütmek, daha adil bir paylaşım süreci yaratmak, Türkiye'de adaletin tesisini sağlamak ve sendikal hak ve özgürlükleri geliştirme görevleri bizleri bekliyor” diye konuştu.

Fotoğraf: MA

ÇERKEZOĞLU: MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYORUZ

Seyit Aslan'ın ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Celal Ovat önemli bir mücadele arkadaşıydı. Bizi hep yüreklendirir ve mücadeleye coşkuyla bağlanmamızı söylerdi. İçinden geçtiğimiz bu süreçte bütün DİSK ailesi olarak yokluğunu çok net bir biçimde hissediyoruz. Rahat uyusun, hem Gıda-İş hem de DİSK emin ellerde, her türlü zorluğa, baskıya rağmen bu mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi.

"HAYATINI BARIŞA ADADI"

Ovat'ın bir yandan işçi sınıfı bir yandan da Türkiye halklarının eşitlik ve barış mücadelesinde yer aldığını vurgulayan Çerkezoğlu , “DİSK'i bu günlere getirmiş Celal Başkan gibi bütün hayatını barışa ve kardeşliğe adayanlar vardı. Onları anmak verdiğimiz mücadele açısından son derece önemli. Bugün Türkiye’de işçi sınıfının kazanılmış bütün haklarını ortadan kaldırmaya çalışan, ekonomik krizin bütün yükünü emekçilerin üzerine yıkan, sendikalaşma hakkımızı ortadan kaldırmaya çalışan bir siyasi iktidarın karşısında haklarımız için mücadele veriyoruz” diye konuştu.

"TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Kıdem tazminatı, emeklilik hakkı ve insanca yaşayabilecek bir asgari ücret için mücadele verdiklerini dile getiren Çerkezoğlu şöyle devam etti: Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları, emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. O nedenle de bu ülkede gerçek bir demokrasi barış ve kardeşlik mücadelesi de veriyoruz. Bu değerler DİSK'i DİSK yapan yapı taşlarıdır. Biz bu değerleri geleceğe taşımak gibi tarihsel bir sorumluluk ile karşı karşıyayız.

Yapılan konuşmaların ardından anma, sloganlarla son buldu. (İstanbul/MA)

Gıda-İş eski Genel Başkanı Celal Ovat hayatını kaybetti

Gıda-İş: Asgari değil, vergiden muaf insanca yaşanabilecek bir ücret

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