Elazığ'da ulaşım zammına tepki: Parasız olanı ve öğrenciyi zorlar

Ekin Temmuz SALTIK

Berfin GÜLER

Elazığ

Elazığ'da ulaşıma 50 kuruşluk zam yapılmasına halktan tepki geldi. Ekonomik krizin olduğu ve her şeyin pahalı olduğunu söyleyen yurttaşlar, ulaşıma zammın parasız olanı ve öğrenciyi zorlayacağını dile getirdi.

Ekonomik krizin etkisinin arttırdığı bugünlerde temel gıda maddelerinden, doğal gaza, elektriğe yapılan zamlara Elazığ'da bir yenisi eklendi. Öğrencilerin 1.5 TL olan minibüs ücretleri 2 TL’ye, sivillerin 2 TL olan ücretleri 2.50 TL’ye, otobüslerde kartlı binişlerde ise öğrencilerin 1.25 TL olan ücretleri 1.75 TL’ye, sivillerin ücretleri ise 2 TL’den 2.5 TL’ye yükseltildi.

Yapılan bu zamlarla ilgili Elazığ'da PTT Meydanı'nda yurttaşlarla konuştuk.

"ÜLKEDE EKONOMİK KRİZ VAR"

Hasan Kahraman | Fotoğraf: Evrensel

Suriye’de yaşanan savaşın ekonomiyi etkilediğini ifade eden Hasan Kahraman, "Ülkede ekonomik kriz var. Olmasa altın dolar fiyatı bu kadar fırlar mı? Memlekette işsizlik de var. Benzine, petrole zam gelince ulaşıma da geldi. Belediye başkanı en azından öğrenciler için daha uygun bir fiyat yapabilir. Mesela ben geçen gördüm Ağrı’da belediye başkanı öğrencilere, ulaşımı 25 kuruş yapmış çok hoşuma gitti” dedi.

"HER ŞEY PAHALI"

Kenan Eser | Fotoğraf: Evrensel

Vatandaşın geçinemediğini ifade eden Kenan Eser ise “Parasız olanları, öğrenciyi bu zam çok zorlar. Çünkü geliri olan insanlar için normal ama işsiz, öğrenci ve hasta olanlar için zor. Her şeye zam geldi, her şeyde pahalılık var” dedi.

"CEBİMİZDE KALAN PARA YOK"

Sosyal hizmetler bölümünde okuyan Kerem Demir, ülkede yaşanan ekonomik krizden etkilendiğini söyleyerek, ulaşıma yapılan zamma tepki göstererek, “Elâzığ çok küçük bir yer ve 2 TL fazla bir ücret. Yurt ücretlerine de zam geldi zaten, ocak ayında tekrar bir zamdan bahsediliyor. Aldığımız burs-krediyi de ulaşım ve yurt parasına veriyoruz cebimizde kalan bir para yok” dedi.

Zehra Savaş | Fotoğraf: Evrensel

Sosyal bilgiler öğretmenliği okuyan Zehra Savaş ise “Ağrı’da ne güzel 25 kuruş olmuş, biz de bunu talep ediyoruz. Burayı kazandım, zam geldi. Geçinmekte çok zorlanıyoruz. Üç gün oldu bursum yatalı, cebimde sadece 100 TL kaldı. 50 TL burslara zam yaptılar, 100 TL olarak geri alıyorlar” dedi.

Zehra Uyanık | Fotoğraf: Evrensel

Sosyal bilgiler öğretmenliği okuyan Zehra Oyanık ise “Çalışanlar için zor olmayabilir belki ama bizim için büyük bir rakam, aldığımız burs ortada yurt ücretlerimiz ortada. Bizi zorluyor okula gidip gelirken. Verilen burs da yeterli değil. Ailemizden yardım almazsak geçinemeyiz bile” dedi.

Rize'de toplu ulaşıma yüzde 22 zam

Kocaeli'de ulaşıma zam yapıldı

Manisa’da ulaşıma zam yapıldı, öğrenciler tepkili

İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine zam

Ulaşım zammına Kayserililer tepkili: Ulaşım 1 lira olsun belediye batmaz!

Reklam