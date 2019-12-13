Cezayir seçimlerinde boykot etkili oldu

Cezayir’de Eski Başbakan Abdulmecid Tebbun’un cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda yeni cumhurbaşkanı seçildiği açıklandı. Euronews’un haberine göre, Bağımsız Seçim Komisyonu ise Tebbun’un kullanılan oyların yüzde 58’ini aldığını duyurdu. Ancak seçim karşıtı protestoların son güne kadar devam ettiği ve boykot çağrılarının yapıldığı ülkede seçmenlerin yarısından fazlası sandığa gitmedi. Seçime katılma oranının yüzde 40 olduğu seçimde 24 milyon seçmenden sadece 9 milyonu oy verdi.

Buteflika’nın 2017’de çok kısa bir süre başbakanlığa getirdiği ve ardından görevden aldığı Eski Başbakan Abdulmecid bin Tebbun’un da muhalif basında Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih’e yakın olduğu belirtiliyor. Bin Tebbun, Buteflika döneminde etkin, şimdiyse yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan bazı iş adamlarıyla ilişkili olmakla suçlanıyor.

Cezayir’de şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten Eki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla kitlesel protestolara neden olmuştu. Buteflika’nın istifa etmesine rağmen gösteriler durmamıştı. (DIŞ HABERLER)

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