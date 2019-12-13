Lübnan’da eylemciler telekomünikasyon şirketini bastı

Lübnan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Daha önce defalarca meydanları dolduran, yolları kapatarak trafiği durduran halk, bu kez de Ogero telekomünikasyon şirketinin binasını işgal etti.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta merkezi bulunan Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına giren Lübnanlılar, özelleştirme, hırsızlık ve yozlaşma karşıtı sloganlar attı.

Öte yandan, Jal El Dib bölgesinde halkın barikatlarla yolu kapatmasının ardından askerler halka saldırdı. Askerlerin, yere düşen bir kişiyi tahta sopa ile darbettiği; yine yere düşen başka bir kişiyi de tekmelediği kamera kayıtlarına yansıdı. (DHA)