İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan: PTT işçilerinin sesine kulak verin

PTT'de "gönüllü seferberlik" adı altında işçilere kölece çalışma koşullarının dayatıldığını söyleyen DİSK'e bağlı İletişim-İş Sendikası Genel Başkanı Ünal Doğan, "Çalışma koşulları, özlük hakları ve ücretleri ile yaşadıkları sıkıntıları dile getiren işçilerin sesine kulak verin" dedi.

İşçilerin artan tepkileri sonucu 5 Aralık'ta İstanbul Kadıköy ve Üsküdar’da iş bırakma eylemi yapıldığını hatırlatan Ünal Doğan, "2013 yılında anonim şirket haline gelen PTT’de bu tarih itibari ile taşeron çalışma yaygın hale gelmiştir. Kadrolu ve taşeron çalışan işçiler arasında gerek çalışma koşulları gerekse de ücretler bakımdan büyük fark bulunmaktadır. Bu fark da işyerlerinde iş yaşamını etkiler hale gelmiştir. 82 milyon ülke insanının posta, kargo, mektup ve tebligat gönderileri 42 bin personel ile yanıt vermeye çalışılırken, ayyuka çıkmış olan personel eksikliği nedeni ile çalışanlar ile halk arasında hizmet verimi sırasında sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır" dedi.

PTT'DE MOBBİNG SÜRÜYOR

Aynı zamanda işçilerin mobbing, sürgün, yıllık izin hakkının kullandırılmaması, zorunlu mesai gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Doğan, "Taşeron işçilerin birçoğu asgari ücret veya biraz daha fazla ücretle çalıştırılmaktadır. PTT’nin posta, dağıtım ve kargo bölümlerinde çalışan işçi arkadaşlarımızın sorunlarının muhataplarınca dinlenmesi, bu sorunları çözümü için PTT yönetimlerinin gerekli adımları atması gerekmektedir. DİSK/İletişim-İş Sendikası, taleplerin takipçisi olup, işçi arkadaşlarımızın yanında olmaya ‘İnsanca ücret, insanca çalışma hakkını’ savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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