Torku, 50 km uzaktaki fabrikaya gitme dayatmasını kabul etmeyen işçileri işten attı

Konya'da bulunan Torku gıda, 50 km uzağa devir sözleşmesini kabul etmeyen işçileri disiplin maddesinden işten çıkardı. DİSK Gıda-İş, “Bir işçinin gece 00.00’da çıkıp 50 km uzaktaki fabrikaya kendi imkanları ile ulaşması imkansızdır. Bu açıkça işçinin sendikal hakkının kullanılmasına engel olmaktır. Biz bu hukuksuz davranışa müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Anadolu Birlik Holding’e bağlı Torku markası ile bilinen Panagro AŞ’de çalışan yaklaşık 35 işçi, aynı firma bünyesinde olan ve yaklaşık 40-50 kilometre uzakta bulunan Konya Şeker’de çalışmayı kabul etmeyince disiplinsizlik gerekçesi ile işten atıldı. DİSK'e bağlı Gıda-İş sendikası, örgütlenme çalışması yaptığı fabrikadaki işten atmaların sendikal faaliyeti kırma çabası olduğunu belirterek basın açıklaması yaptı.

Gıda-İş'in DİSK Konya Bölge Temsilciliğinde yaptığı açıklamaya işçiler de katıldı. Burada Konuşan DİSK Gıda-İş Temsilcisi Gökhan İmrek, holding yönetiminin vardiyalı çalışan işçilerden 40-50 kilometrelik mesafeyi gece 00.00’da kendi imkanları ile katetmelerini beklediğini belirterek “Bu nedenle işveren tarafından disiplin maddesi gerekçe gösterilerek işten atıldılar. İşverenin dayattığı şartlar kabul edilir değil. Bu hukuksuz, işçiyi işten ayrılmaya zorlayan bir uygulamadır. Bir işçinin gece 00.00’da çıkıp fabrikaya ulaşması imkansızdır. Bu açıkça sendikal hakkımızın kullanılmasına engel olmaktır. Biz bu hukuksuz davranışa müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK KAZANACAĞIZ”

İşçilerin işe saatinde gidip geldiğini, işyerinde onlara verilen işleri layıkıyla yaptıklarını dile getiren İmrek, “Ancak işveren asla bizimle bağdaşmayacak bir biçimde 'Ahlaki madde'den işimize son verdi. Asıl işçiyi bu şekilde atanların ahlakını sorgulamak gerekir. Zor bir süreç bizi bekliyor ama biz bu zorluğu birlikte mücadele ederek aşacağız. Kötü niyet tazminatı, işe iade ve sendikal faaliyetimizin engellenmesi nedeniyle sendikal tazminat talep edeceğiz. Bir arada olacağız ve kazanacağız” dedi. (Konya/EVRENSEL)

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