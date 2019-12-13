Emekli-Sen: 1 milyon 100 bin emekli bin liranın altında maaş alıyor

DİSK’e bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), 2020 yılı bütçesini değerlendirerek Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı düzenledi. Datça'da ise Emekli-Sen üyeleri, 2020 yılı bütçesinden kendilerine daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

Toplantıda konuşan Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, hazırlanan bütçede insanca yaşam yerine yoksulluk, işsizlik, baskı ve israf olduğunu söyledi. Hürkardeş, 8 milyon emeklinin asgari ücret altında, 1 milyon 100 bininin ise bin TL’nin altında maaş aldığına dikkat çekerek, “Bizim silaha, savunma sistemlerine değil demokrasiye, barışa ihtiyacımız var” dedi.

Bütçe metinlerinin rakamların yan yana geldiği değil milli gelirin pay edildiği metinler olduğunu ifade eden Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, “Son 16 yıldır krizin, dış borçlanmanın, yoksullukların, israfın ve güvenlik konseptli yönelimin faturası bizlere ödetiliyor. Bu bütçede barış ve kardeşlik yoktur, insanca yaşam, emeklinin sağlık hakkı yoktur. Baskı, yoksulluk, işssizlik, yolsuzluk ve israf var. Bu bütçe yoksulluğun, savaşın, adaletsizliğin, eşitsizliğin bütçesi” diye seslendi.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

13 milyona yakın emeklinin 8 miyonunun asgari ücretten düşük maaş aldığını hatırlatan Hürkardeş, “Bin TL’den daha az maaş alan emekli sayısı 1 miyon 100 bin. 4 miyon emekli, emekli oldukları halde çalışıyor. 2002 yılına göre emekli aylıklarındaki artış milli gelir artışının yüzde 34 gerisindedir”dedi. Hürkardeş, “Yolcu garantili , hasta garantili olarak yaptırılan otoyol, hava limanı, hastane, köprü nedeniyle kullanılsın kullanılmasın tam 19 milyar ödenecektir” diyerek vergi yükünün ise emeklilerin çalışanların, asgari ücretlinin sırtına yüklendiğini söyledi.

Yoksullukla değil insanca yaşamak istediklerini belirten Hürkardeş, “Bizim silaha, savunma sistemlerine değil demokrasiye, barışa ihtiyacımız var. En az emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Emeklilere her yıl emekli aylıkları tutarında 4 ikramiye verilmelidir. Ulaşım ücretsiz olmalıdır. Temel ihtiyaçlardan KDV kaldırılmalıdır. Asgari ücret tamamiyle vergi dışı kalmalıdır. Sağlık için yapılan kesintilerve katkı payları emeklilerden alınmamalıdır” diye konuştu.

DATÇA'DA EMEKLİLERDEN EYLEM

Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Datça ilçesinde Emekli-Sen üyeleri, 2020 yılı bütçesinden kendilerine daha fazla pay ayrılması talebiyle eylem yaptı.

Emekli-Sen Datça Şubesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme, CHP Datça İlçe Başkanı Aytaç Kurt ve yaklaşık 30 emekli katıldı. "Sermayeye değil, emekliye bütçe", "Parasız eğitim parasız sağlık", "Sefalete teslim olmayacağız" sloganları atan emekliler adına, Emekli-Sen Datça Şube Başkanı Hüseyin Sarıtaş tarafından okunan basın açıklamasında, 2020 yılı bütçesinin emekliler için yoksulluk bütçesi olduğu belirtidi. 2020 yılı bütçesinden ve siyasi iktidardan taleplerin de dile getirildiği basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"En az emekli maaşı, asgari ücret düzeyinde olmalı. Emeklilere her yıl için emekli aylıkları tutarında 4 ikramiye verilmeli. Emekliler ve eşleri için şehir içi ulaşım ücretsiz olmalı. Asgari ücret tamamıyla vergi dışı kalmalı" (HABER MERKEZİ)

CHP Milletvekili Barut: Emekli maaşlarından sağlık kesintisi yapılmasın

Muhtacın payı küçüldü: 2014’te yüzde 14,3 iken 2018’de yüzde 11,9’a geriledi

2020 bütçesi görüşmeleri: Onlar şatafatta, milyonlar işsizlik ve iflasla mücadelede

DİSK: İnsan onuruna yaraşır asgari ücret istiyoruz

Antep’te asgari ücret tartışması: Sabah ekmek alsam akşam alamıyorum!

Konya'da gıda işçileri: Asgari ücret artırılsın, vergiden muaf tutulsun

Reklam