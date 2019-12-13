Batman’da işçilerin sendikalı oldukları için işten atılması Meclis gündemine taşındı

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Batman’da çeşitli tekstil atölyelerinde çalışan işçilerin sendikalı olduktan sonra işten atılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Batman’da işçilerin Devrimci Tekstil İşçileri Sendikasına olduktan sonra işten çıkarıldıklarını, baskıya ve mobbinge uğradıklarını söyleyen HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, işten çıkarıldıktan sonra sendika ile ilişkisi olan emekçilerin Batman Organize Sanayisinde işe alınmadığını belirtti. Sendikalı olmanın Anayasa ile güvence altına alındığını ifade eden Çepni, bu hakkın kullanılmasını engellenmenin suç teşkil ettiğini ve işçilere mağduriyet yaşattığını dile getirdi.

"BAKANLIK CEZAİ İŞLEM YAPACAK MI?"

Çepni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un cevaplaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

Batman’da tekstil işkolunda çalışan işçilerin Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış örgütlenme hakkını engelleyen, sendikalı işçileri işten çıkartan, mobbing ve ayrımcılık yapan adı geçen firmalar başta olmak üzere bu uygulamaları yapan firmalar hakkında Bakanlığınız gerekli incelemeleri yapıp cezai işlem başlatacak mıdır?

E-devlet, kişisel verileri içeren bir ortamdır. 3. kişiler ile paylaşılamaz. İş başvurusu yapan işçilerden işveren yönetimi tarafından şifrenin alınması da suç teşkil etmektedir. Bakanlığınıza tekstil fabrikalarında çalışan işçilerden e-devlet şifrelerinin istenmesi ile ilgili kaç şikayet gelmiştir? Bu şikayetlerle ilgili Bakanlığınızın bir girişimi olmuş mudur?

Anayasaya ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na rağmen Bakanlığınıza yansıyan verilere göre son 5 yılda sendikaya üye olduğu için kaç işti işten çıkartılmıştır? İşten çıkartılan bu işçiler hangi sendikaya üyedirler? İşçi çıkartan firmalar hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan işçilerin yaşadıkları ekonomik mağduriyetler için bakanlığınız tarafından herhangi bir sosyo-ekonomik destek sağlanmakta mıdır? Bu destekler nelerdir?

Sendika hakkının korunması devletin yükümlülükleri arasındadır. Türkiye genelinde değişik iş kollarında sendikal haklarından yararlandıkları için işten çıkartmaları, mobbingi, baskıyı önlemeye yönelik Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

Bakanlığınız, 2003 yılından itibaren kaç işçinin lehine açılan davalara müdahil olmuştur? Dava sonunda kaç işçi işlerine dönmüşlerdir?

(Diyarbakır/EVRENSEL)

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