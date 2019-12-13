Adana'da imza kampanyası: KHK’ler iptal edilmeli, ihraçlar işe iade edilmeli

Adana KHK Mağdurları ve İHD Adana Şubesi kendilerine savunma hakkı tanınmadan siyasi saiklerle ihraç edilen emekçilerin işlerine geri dönmesi ve kendilerine yaşatılan ekonomik, toplumsal ve psikolojik tecrit uygulamalarına son verilmesi için TBMM’ye verilmek üzere imza kampanyası başlattı.

Adana’da Büyükşehir Belediyesi yanındaki parkta basın açıklaması yapan emekçiler adına basın açıklamasını Seher Kılıç okudu. Kılıç, KHK zulmüne maruz kalan insanların darbe girişimine katılmadığı ve desteklemediği halde mali ve sosyal haklarının bir gecede ellerinden alındığına ve üç yıldır sayısız sıkıntı yaşadıklarına dikkat çekti.

“KHK’LERE UYGULANAN EKONOMİK, TOPLUMSAL, PSİKOLOJİK TECRİTTİR”

Meclis'e çağrıda bulunan Kılıç, “KHK’lere uygulanan ekonomik, toplumsal, psikolojik tecrittir. OHAL rejimi sona ermiştir. İnsanların hayatını karartan bu zulümlerin son bulması için OHAL dönemi tedbir uygulaması olan tümüyle haksız hukuksuz olan bu KHK’lerin derhal iptal edilmesini, kamudan ihraç edilen tüm insanların işlerine iadesini talep ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİLER"

Kendilerine hiçbir savunma hakkı tanınmadığına ve ne ile suçlandıklarından bile haberleri olmadığına dikkat çeken Kılıç, “Bu insanlar kamudan ihraç edildiği gibi özel sektörde çalışmaları engellenmiştir. Ayrıca pasaportları iptal edilerek yurt dışına çıkışlarına da izin verilmemiştir. Temel yurttaşlık hakkı olan seçme ve seçilme hakkının iptali mevzubahis edilmiş. Seçilme hakları da ellerinden alınarak temel yurttaşlık hakları da geriletilmiştir. İhraç edilenlerin; aile, sosyal ilişkileri, ruhsal, sağlıksal, ekonomik durumları bozulmaktadır. Tespit edilebilen intihar ve intihar girişimleri, boşanma vakaları, psikolojik tedavi ihtiyaç talepleri günden güne artış göstermiştir. İhraç edilen yüz binlerce insan ve milyonlara varan aileleri ile birlikte ayrımcılığa, sosyal dışlanmaya ve yoksullaşmaya maruz bırakılmıştır. Tüm bunların yanında, anayasal hak ve Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında yer alan ifade hürriyeti, barışçıl protesto, sohbet, bağış, sendika-dernek üyeliği, gazete satın alma, okuma, kendi hesabına para yatırma, özel okula çocuğunu gönderme gibi akla ziyan nedenlerle binlerce kamu görevlisi terör suçlamasıyla yargılanmış, hukuk yerine siyasi kriterlerle mahkum edilerek cezalandırılmışlardır. Ceza alan bu kişiler ömür boyu mesleklerinden de men edilerek açlığa mahkum edilmişlerdir.” ifadeleriyle KHK'lilerin yaşadığı sıkıntıları aktardı.

KESK Adana Dönem Sözcüsü Muzaffer Yüksel de KHK mağdurlarının yanında olduklarını belirterek KHK mağdurlarının derhal görevlerine iade edilmelerini istedi. İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör de ihraçlarda masumiyet karinesi ilkesinin hiçe sayıldığını belirterek bu sorun tek tek ihraçların sorunu değil, adalet sorunu olduğunu dile getirdi. (Adana/EVRENSEL)

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