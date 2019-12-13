"Daha ucuzunu bulmak için pazar pazar dolaşıyoruz"

Van'da ekonomik kriz ve yapılan zamlar yüzünden zor günler geçiren kadınlar, mutfak ihtiyaçlarını daha ucuza karşılayabilmek için pazar pazar gezmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Mahalle aralarında kurulan pazara gitmek için bazen kilometrelerce yol yürüyen kadınlar, her pazarda yeni bir zamla karşılaştıklarını ifade etti.

"BİN 500 TL SADECE MUTFAĞA GİDİYOR"

İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi'nde kurulan Salı pazarına gelen Ayşe Öter, aylık bin 500 TL’nin yalnızca mutfak masrafına gittiğini söyledi. Eşinin asgari ücretle çalıştığını belirten Öter, evin ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorlandıklarını ifade etti. Her gün bir ürüne zam geldiğini hatırlatan Öter, “Gider çok gelir az olduğu için sıkıntı çekiyoruz. Diyorlar ‘asgari ücrete zam gelecek’ ama onu da vergi yoluyla geri alacaklar. TOKİ’de kalıyoruz. Çocuklar okula gidiyor, yol ücreti çok. Her gün 3 kilogram süt alıyorduk, ona da zam geldi. Önceden 100 TL ile 3 parça alırken, şimdi aynı parayla ancak bir parça alabiliyoruz. Yani 100 TL’nin yalnızca ismi var başka bir anlam yüklemek mümkün değil. Para artık çok değersiz olmuş” dedi.

Fotoğraf: MA

"100 LİRA 2 GÜNLÜK MUTFAK MASRAFINI KARŞILIYOR"

Emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını paylaşan Nazan Uras da önceki yıl 100 TL ile bir haftalık mutfak ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılayabildiğini vurgulayarak, "Asgari ücretle geçinenler ne yapsın? Ev kirasını veriyorlar, öğrenci okutuyorlar onlar için daha zor. Emekli maaşım mutfak masrafına zar zor yetiyor. Lüksümüz kalmadı. Artık yaşamak için ayakta durmaya çalışıyoruz. Belli bir yaştan sonra süt ürünleri tüketmemiz gerekirken maalesef alamıyoruz zamdan dolayı. Daha önce bir haftalık mutfak ihtiyacımı 100 TL ile karşılarken şimdi ise 2 günlük mutfak masrafını karşılıyorum” diye konuştu.

Fotoğraf: MA

"SEBZE ALIYORSAK MEYVE ALAMIYORUZ"

Aylık mutfak giderlerinin 2 bin TL'yi bulduğunu ifade eden Ayşegül Yıldız, eşine katkıda bulunmak için zaman zaman evlere temizliğe gittiğini anlattı. Üniversiteye giden 3 çocuğu olduğunu paylaşan Yıldız, onların ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorlandığını dile getirerek, şunları söyledi: “Mesela giyim olmasa idare edilir ama mutfağı idare edemiyoruz. Mutfak ihtiyacı zaruridir. Geçen sene çocuk bakıcılığı yapıyordum. Bu sene de ara ara ev temizliğine gidiyorum. Şimdi boştayım iş arıyorum. İş bulsak da işverenler 35-40 TL arası para veriyor. 3 çocuğum var, 3 de üniversite öğrencisi. Maalesef ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Eşimin sigortalı bir işi yok. Pazara daha önce geldiğimde hem sebze hem de meyve alırdım. Ama şimdi ikisinden birini alabiliyorum. Bir koli yumurta 14 TL olmuş. Elektriğe de zam geldi, elimizi yakıyor. Bu ekonomik krizden kaynaklanıyor.” (Van/MA)

Fotoğraf: MA

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