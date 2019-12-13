Asgari ücretlinin sofrasından 5 kg et, 41 kg tavuk, 50 kg pirinç, 15 kg zeytin azaldı

Asgari ücret, yüksek enflasyon karşısında bir yılda eridi. Vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanan 2019 yılı asgari ücretinin alım gücü ocak-aralık ayları arasında azaldı. 2019 ocak ayında içinde bulunduğumuz aralık ayına geçen sürede asgari ücretlinin sofrasındaki et 5 kg, tavuk 41 kg, pirinç 50 kg, zeytin 15 kg, çay ise 15 kg azaldı.

Yaşanan artışlar bu bir yıllık süre içerisinde asgari ücretlinin mutfağındaki payı düşürmeye devam ediyor. Asgari ücretlinin son bir yıllık sürede yaşadığı alım gücü kaybı, hem TÜİK verileri hem de güncel market fiyatlarınca şöyle ortaya çıktı:

Fotoğraf: Grafik/Evrensel

AĞBABA: 2019 YILINDA ASGARİ ÜCRETLİNİN ÇOCUĞUNA ALDIĞI SÜT 138 PAKET AZALDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretlinin temel besin maddelerindeki 2019 yılı alım gücünü ocak-aralık ayları arasında değerlendirdi. İktidarın enflasyon hedefi ile asgari ücretlinin hissettiği oranların tutmadığını belirten Ağbaba, “Türkiye’de asgari ücret sorunu bir insan hakları sorunudur. Asgari ücretlinin 2019 yılı içerisinde çocuğuna aldığı süt 138 paket, içtiği çay ise 15 paket azalmıştır”dedi.

"TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET İNSAN HAKLARI SORUNUDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomide “Toparlanma dönemi”, Bakan Albayrak’ın ise “ Büyüme oranlarının yükselişe geçtiği ve enflasyon ile mücadelede başarı” elde edildiğini söylemlerine değinen Ağbaba, “İktidarı yılsonu enflasyon hedefini yüzde 12 olarak açıklarken gıdadan elektriğe tüm tüketim malzemelerine yüksek zamlar gelmeye devam ediyor. 7 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleri ise 2020 yılında belirlenecek olan asgari ücrettin insan onuruna yaraşır adil bir ücret hakkı talep ediyor”dedi.

Asgari ücretli çalışanların ailelerinin de hesaba katıldığında Türkiye’de 15 milyona yakın yurttaşın adil ücret hakkından yararlanamadığına dikkat çeken Ağbaba, “Kısacası Türkiye’de asgari ücret sorunu bir insan hakları sorunudur. Yaşanan artışlar bu bir yıllık süre içerisinde asgari ücretlinin mutfağındaki payı düşürmeye devam ediyor. 2019 Ocak ayında içinde bulunduğumuz aralık ayına geçen sürede asgari ücretli sofrasındaki et 5 kg, tavuk 41 kg, Pirinç 50 kg, Zeytini 15 kg azalırken; çocuğuna aldığı süt 138 paket içtiği çay ise 15 paket azalmıştır”diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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