Müzeyyen Boylu cinayeti davasının nakil talebine ret

Boşanma aşamasındaki Mesut Issı tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürülen Müzeyyen Boylu davasının güvenlik gerekçesiyle taşınma talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

Diyarbakır'da 19 Mayıs'ta boşanma aşamasındaki eşi Mesut Issı tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülen Avukat Müzeyyen Boylu'nun ölümüne ilişkin davanın "güvenlik" gerekçesiyle başka bir ile taşınması talebi Adalet Bakanlığınca "keyfi" bulunarak reddedildi.

Sanık Mesut Issı'nın avukatının Adalet Bakanlığına yaptığı başvuru sonrası Bakanlığın istemi üzerine Diyarbakır Valiliğinin taşınması için olumlu görüş bildirdiği davanın taşınma talebi, Adalet Bakanlığı keyfi buldu. Bakanlık, davanın taşınmasını gerektirecek bir nitelik bulunmadığını, duruşma öncesi alınacak güvenlik önlemlerin yeterli olacağını kaydetti. (Diyarbakır/MA)