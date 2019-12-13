13 Aralık 2019 12:57

Kubilay: Tutak’ta yasadışı işler yapılmıyorsa neden HDP heyetine izin verilmiyor?

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, 4 kişinin yaşamını yitirdiği Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir vahşet yaşandığını belirterek HDP Milletvekillerinin kente alınmamasına tepki gösterdi.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay basın toplantısı düzenliyor

Fotoğraf: MA

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    HDP Sözcüsü Günay Kubilay, 4 kişinin yaşamını yitirdiği Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir vahşet yaşandığını belirterek, “Eğer, İçişleri Bakanı yasadışı işler yapmıyorsa, eğer bilinen suçları işlemiyorsa, neden Ağrı milletvekillerinin de içinde yer aldığı HDP heyetini zor kullanarak köye sokmadığını açıklamalıdır” dedi.

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay, Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

    DİYARBAKIR SALDIRISI VE JİTEM DAVALARI

    Kubilay, bugün karar duruşmaları görülen 5 Haziran 2015 tarihinde HDP’nin Diyarbakır mitingine bombalı saldırının ve Ankara Jitem davalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kubilay, “Karanlık IŞİD zihniyetinin desteklenmesi sonucu gerçekleşen bu katliamın sorumluları mutlaka açığa çıkmalıdır. Aksi halde, IŞİD’in Türkiye’deki karanlık ilişkileri devam ediyor iddiamızın gerçek olduğu ortaya çıkar. Bir diğer önemli dava da JİTEM Davası. Türkiye’nin karanlık tarihinin özeti niteliğinde olan bu davada bugün karar çıkması bekleniyor. (Kubilay’ın açıklama yaptığı saatte davada tüm sanıklara beraat verildi) 1993-1996 yılları arasında Ankara’da zorla kaybedilen 19 kişinin faillerinin yargılandığı bu davada sorumlular yıllarca korundu. Bugün çıkacak kararda da aksini beklemiyoruz. Çünkü zaten bu katliamın ve benzer katliamların failleri belli. Gerçek failler ceza almadığı sürece adalet yerini bulmaz” dedi.

    ERDAL EREN’İ ANDI

    Bugün idam edilişinin yıl dönümü olan Erdal Eren’i anan Kubilay, “Bu darbeci zihniyetin katlettiği gençlerden biri. Erdal’ı ve 12 Eylül zihniyetinin katlettiği tüm isimleri saygıyla anıyoruz. 12 Eylül’ün ilk idamı olan Necdet Adalı başta olmak üzere 12 Eylül’ün darağaçlarında, mapushanelerinde yaşamını yitiren bütün devrimcileri saygıyla, minnetle anıyoruz” diye konuştu.

    "SORUŞTURMALARDA BİR ARPA BOY YOL ALINMADI"

    Kubilay, 4 yıl önce AKP iktidarı tarafından ‘Sokağa çıkma yasağı’ adı altında bölge illerinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin konuştu. Kubilay, “Adı anılan il ve ilçelerde TOKİ vasıtasıyla yıkılan bölgeler büyük inşaat şantiyelerine ve rant alanlarına dönüştürülmüştür. Etnik ve sosyal mühendislik stratejileriyle sadece Sur ilçesinde üç yüzden fazla tarihsel yapı yerle bir edilmiş ve kentin tarihsel hafızası silinmiştir” derken, "Ağır insanlık suçlarıyla ilgili açılan davaların hiçbirinde bir ilerleme olmadığı gibi, çoğu dava takipsizlikle sonuçlanmış ve birçok aile cenazesine dahi ulaşamamıştır." diye belirtti.

    Bu kentlerde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 292 insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Kubilay, hayatını kaybeden 14 kişinin cenazelerine hala ulaşılamadığını, ve ailelerin çocuklarına ait bir mezar taşlarının olmasını istediğini belirtti.

    HAK İHLALLERİ

    Türkiye'de yakın dönemde yaşanan ha ihlallerine dikkat çeken Kubilay, HDP’nin 3'ü büyükşehir başta olmak üzere 28 belediyesine kayyum atandığını, 20 Belediye eş başkanının tutuklu olduğunu, cezaevlerinde 286 bin 500 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, 3 bin 100'ünün çocuk hükümlü ve tutuklu olduğunu ve 780 çocuğun ise anneleri ile birlikte cezaevlerinde kaldığına dikkat çekti.

    Kubilayi, 2019 yılının ilk 11 ayında 65 gazetecinin gözaltına alındığını ve 19’unun tutuklandığını da ifade etti.

    "AĞRI TUTAK’TA BİR VAHŞET YAŞANDI"

    6 Aralık'ta Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde yapılan operasyonda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Kubilay şöyle konuştu: "Yaşamını yitirenler arasında, Antalya’da çalışan ve izin için geldiği köyde, kendi evinde yüzlerce kurşun ile infaz edilen, 3 çocuk babası Murat Kaya da bulunmaktaydı. Kardeşinin anlatımına ve ajanslara düşen görüntülere göre, Murat Kaya’ya yüzlerce mermi sıkılmış. Murat Kaya’nın cenazesi ise 3’üncü günün sonunda ailesine verilmiş. Gece geç saatlerde asker ablukası altında defnedilmiştir. Murat Kaya’nın kardeşleri de aynı gün gözaltına alınmış, bırakıldıktan sonra kardeşlerinin öldürüldüğünü öğrenebilmişlerdir." 

    "HDP MİLLETVEKİLLERİ KÖYE NEDEN ALINMADI?"

    "Yaşanan vahşeti yerinde görmek için köye gitmek isteyen HDP heyetine ise izin verilmemiş, köye sokulmamıştır. Neden? Halktan gizleyecek, saklayacak bir şeyiniz yoksa, söyledikleriniz yalan ve iftira değilse neden Ağrı ilinin milletvekillerini köye sokmadınız? Eğer, İçişleri Bakanı yasadışı işler yapmıyorsa, eğer bilinen suçları işlemiyorsa, neden Ağrı milletvekillerinin de içinde yer aldığı HDP heyetini zor kullanarak Soğukpınar Köyü’ne sokmadığını açıklamalıdır." 

    "KAVALA DA DEMİRTAŞ DA SİYASİ KARARLARLA YARGILANMAKTADIR"

    AİHM'in Osman Kavala’nın tutukluluğu için verdiği hak ihlali kararını değerlendiren Kubilay, "AİHM’in ender olarak uyguladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşme’nin 18. Maddesi’nin, Demirtaş kararından sonra Kavala davasında da uygulandığını görüyoruz. Her iki AİHM kararında da Türkiye’de yargılamaların hukuki gerekçelere göre değil siyasi kararlara göre yapıldığı bütün dünya kamuoyu tarafından görülmüştür. Büyük bir nefret duygusuyla bilenmiş düşmanlık hukukuna son vereniz ve Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün seçilmişlerimizi derhal serbest bırakınız."

    "ERDOĞAN ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

    Erdoğan’ın Fransa'daki eylemlerdeki polis şiddetini göstermesinin baskı ve şiddet politikasını meşrulaştırmak amacı taşıdığını belirten Kubilay, "Aslında Fransa'daki polis şiddetini göstermesinin gerçek nedeni, polis şiddetine karşı olduğu için değil, Türkiye'de sürekli ve sistemli bir biçimde uyguladığı baskı ve şiddet politikasını meşrulaştırmaya, ‘dünyanın her tarafında bu işler oluyor’ diyerek normalleştirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

    "ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YÜKSELTİLMELİDİR"

    "Bu iktidardan ebediyen kurtulmak için bir erken seçim çağrısını yükseltmek yaşamsal düzeyde önemlidir" diyen Kubilay,  "Bu iktidar, başta Kürt sorunu olmak üzere, toplumun birikmiş sorunlarına çözebilecek kapasiteden ve siyasi ufuk çizgisinden yoksundur. Bu iktidar gitmelidir. Bu gidişin en rasyonel yolu ise, geldiği gibi gitmesidir, bu gidişin en rasyonel yolu ise geldiği gibi gitmesidir, bir erken seçimdir.” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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