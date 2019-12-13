CHP Milletvekili Barut: Emekli maaşlarından sağlık kesintisi yapılmasın

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, emekli aylıklarından sağlık hizmetlerinden yararlanırken kesilen tutarların iptali için yasa teklifi sundu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi'ni Meclis'e sunan Ayhan Barut, "Düşük ücretlerle mağdur edilen emekli vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden yararlandığında muayene katılım, ilaç ve tıbbi malzeme katılım paylarından muaf olmaları gerekiyor" dedi.

“EKONOMİK KRİZ EMEKLİLERİ DE VURDU”

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na veren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Türkiye’de emeklilere sunulan yaşam kalitesi ve maddi refah birçok ülkenin altındadır. Son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz bütün kesimleri vurmuş, halkın satın alma gücü azalmıştır. Bu durumdan en çok etkilenen kesimlerden birisi de emekliler olmuştur" diye konuştu.

“EMEKLİ MAAŞLARI AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Gelişmiş ülkelerin aksine Türkiye'de yıllarını çalışarak geçirip emekli olan insanların büyük sorunlar yaşadığına dikkat çeken Ayhan Barut, maaşları yoksulluk ve açlık sınırının altında olan emeklilerin çalışma hayatları boyunca prim ödemelerinin karşılığı olarak bağlanan maaşlarının ve sunulan imkanlarının rahat bir nefes alacakları dönemde onları ekonomik sıkıntılarla baş başa bıraktığını dile getirdi.

Sosyal devletin bir anlayışı olarak tüm vatandaşların ücretsiz sağlık ve eğitim gibi haklardan yararlanması gerektiğini ifade eden Barut, “Yaşı gereği bazı sağlık problemlerini fazlasıyla yaşayan emekli vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden en çok yararlanan gruplardan birisidir. Hal böyle olunca da emekli vatandaşlarımızdan kesilen ilaç, muayene katılım ve tıbbı malzeme payları emekli vatandaşlarımızın belini biraz daha bükmektedir.. Kanun teklif ile emekli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve onlara sağlıklı bir yaşam sunmak amaçlanmıştır” dedi. (Adana/EVRENSEL)