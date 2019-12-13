İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı
İstanbul Havalimanı kargo terminalinde 1 ton 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bu miktar, Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar yakalanan en fazla miktar oldu.
Fotoğraf: AA
Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı.
İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. (İSTANBUL)
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