Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 işçi yaralandı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs Orhanlı beldesi girişinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 8 işçi yaralandı.

Yaralanan işçilerimn işimleri Mesudiye Özcan, Kezban Demirbaş, Teyhan Kaplan, Rabia Dündaş, Ayfer Dündaş, Deniz Gezmiş Kahraman, Büşra Kahraman ve Neriman Kahraman oldu.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), temel sözleşmelerini imzalayan bir ülke olarak, iş güvenliğine dair insan hakları temelinde çizilen çerçeveyi uygulamak zorunda. Ancak alınmayan önlemler nedenyile İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi verilerine göre, 17 yılda 23 bin 847 işçi yaşamını yitirdi, 80 bin işçi de iş göremez hale geldi. Sadece 2019'un ilk 10 ayında en az bin 477 işçi, iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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