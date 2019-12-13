Büyükçekmece'de otobüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı
Büyükçekmece'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Fotoğraf: DHA
Büyükçekmece'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Silivri -Yenibosna seferini yapan ve Fatih Mahallesi, D-100 yan yolda giden özel halk otobüsünde uyuyan kadın yolcuyu yanında oturan kişinin taciz etmesi üzerine şoför otobüsü durakta durdurdu ve kapıları kapatarak polisi aradı.
Bu sırada bazı yolcular şüphelinin başında kaçmaması için bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almak için otobüse bindi. Çevredekilerin yupun tepki gösterdiği şüpheli karakola götürüldü. Tacize uğradığını belirten kadın da şikayetçi olmak üzere karakola gitti. (HABER MERKEZİ)
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