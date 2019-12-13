Evo Morales Arjantin'e iltica etti; Meksika Devlet Başkanına teşekkür etti

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola, katıldığı bir televizyon programında ordunun baskısıyla istifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in sığınmacı olarak Arjantin’e geldiğini açıkladı.

Morales ve beraberindekilere ilişkin, “Ülkeye giriş yapabilmeleri için kendilerine iltica hakkı verildi ancak şu anda sığınmacı statüsüne geçmek için gerekli işlemleri yapıyorlar ki bu farklı bir durum. İltica ile sığınma arasındaki fark, sığınma hususunda bazı şartlar var, ilticada böyle bir durum söz konusu değil” dedi.

Morales'in Arjantin'de kendisini daha iyi hissettiğini belirten Sola, “Bizden özel bir koruma da istemedi. Biz Morales'ten politik açıklamalar yapmamasını istiyoruz, kendisinden talebimiz bu” ifadelerini kullandı.

Arjantin'in yeni Dışişleri Bakanı Sola, hükümetin Bolivya'da geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez hükümetini tanımayacağını, Anez hükümetinin seçilmiş değil fiili olarak göreve geldiğini sözlerine ekledi.

Morales'in çocukları Alvaro Morales ve Evaliz Morales de 23 Kasım'da Arjantin'e sığınmacı olarak gelmişti.

MORALES'TEN, ARJANTİN VE MEKSİKA'YA TEŞEKKÜR

Arjantin'e iltica eden Evo Morales ise Meksika ve Arjantin’e teşekkür etti. Morales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Arjantin'den en mütevazi insanlar için savaşmaya devam edeceğim. Mutlu ve güçlüyüm” ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a ve hükümetine hayatını kurtardığı için minnettar olduğunu dile getiren Morales, istifa ettikten sonra ailesiyle Meksika'da kaldığı süre içerisinde kendini evinde gibi hissettiğini söyledi.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde “hile” yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Muhalefetin baskısı ve ordunun isteğiyle Morales devlet başkanlığı görevini bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisinin Başkan Yardımcısı muhalif Anez, geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti. (AA)

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