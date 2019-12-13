Sanayi üretim endeksi aylık bazda yüzde 0,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarken; aylık bazda ise yüzde 0,9 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 azaldı. Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Grafik: TÜİK