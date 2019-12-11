11 Aralık 2019 17:11
Balıkesir'de 3.7 şiddetinde deprem
Balıkesir Altıeylül'de saat 16.15 sularında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 16.15 sularında Balıkesir Altıeylül'de 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Balıkesir Bigadiç'e 18,8 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 13 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
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