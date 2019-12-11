Balıkesir'de 3.7 şiddetinde deprem

DİSK Antep Temsilciliği: Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır

Asgari ücretin net 3 bin 200 TL olması talebiyle basın açıklaması düzenleyen DİSK Gaziantep Bölge Temsilciliği, "Asgari ücret yıllık olarak hesaplansın, tümüyle vergi dışı bırakılsın" çağrısı yaptı.