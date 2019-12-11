Köylü su zammına itiraz etti, Ekrem İmamoğlu TBMM'yi işaret etti

İstanbul'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ancak mahalle statüsündeki yerleşim merkezlerinde yaşayanlar, su fiyatlarının metreküpünün 1 liradan 4 liraya yükselmesine tepki gösterdi. Konunun İBB Meclis toplantısında gündeme gelmesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çözüm için kanun değişikliği gerektiğini belirterek "Lütfen bunu TBMM’de gündeme getirelim" dedi.

İSKİ, 5 YILLIK İSTİSNA TANIMIŞTI

İstanbul'da 2008'de köy tüzel kişiliği sona eren ve mahalle statüsüne geçirilen köylerde yaşayanlara İSKİ tarafından 5 yıllık istisna tanınmıştı. Bu süre içinde köylüler, mahallelinin 4 liraya kullandığı suyu 1 liraya kullandı. İSKİ'nin tanıdığı 5 yıllık süre sona erdi ve köylüler iki ay önce suyu metreküpü 4 liradan kullanmaya başladı. Belli bir metreküpün üzerindeki su tüketiminde ise birim fiyatı 6 liraya kadar çıkıyor.

"SERALARI SULAYAMIYORUM"

Silivri’nin Yolçatı köyünde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Mesut Keser, "Geçen ay suyun metreküpü 1 liraydı. Bu ay birden 5 lira 35 kuruş oldu. 80 lira öderken şimdi 325 lira su faturası ödedim. Geçen ay 32 ton su 46 lira, şimdiki aynı metreküp su 215 lira. Hayvancılık yapıyorum, zaten süt 2 lira. Biraz fide ekiyorum, kıvırcığım var seralarda, sulayamıyoruz" dedi.

"HAYVANCILIĞI NASIL YAPACAĞIZ, NASIL GEÇİNECEĞİZ?"

Mesut Keser | Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’ye başvurduğunu ifade eden Keser, "İlk etapta 'Bir yanlışlık var' dediler. Verdim adımı, soyadımı, kimliğimi 'Olamaz bu kadar' dediler. Fakat 2008’de Büyükşehir’e bağlandık. Ondan sonra biz mahalle statüsünde olduk. Suyun birim fiyatı o zaman da yükselmişti. Büyükşehir suyun fiyatını düşürdü tekrar. İSKİ’nin çalışanları 'Ha Taksim'de oturmuşsunuz ha köyde, hiç fark etmez' diyor. 'O zaman hayvancılığı yapmayacaksın' diyor. Ne yapacağız, nasıl geçineceğiz biz? O zaman biz de şehire göç edeceğiz, başka çaresi yok. Bir inek günde ortalama 50 kilo su içiyor. 12 tane hayvanım var. Mağduruz şu an çok" dedi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI İBB’YE YAZILI TEKLİF SUNDU

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, köylerde suyun birim fiyatının yeniden 1 liraya düşürülmesi için İBB’ye teklif sundu.

Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Sultangazi başta olmak üzere 6 ilçedeki toplam 33 mahallenin İSKİ'nin tanıdığı istisnın sona ermesinden etkilendiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Muhtarlarımdan, köylülerimden bu şikayetler gelince ben Silivri Belediye Başkanı olarak İBB’ye bir yazılı teklif sundum. Teklifte şunu diyordu: 'Köy hayatını bitirmeyelim, köyde üretimi, hayvancılığı destekleyelim. Bu insanları da ilçelere göçe zorlamayalım. Gelin İstanbul’un tarım üssü olabilecek Çatalca’yı, Silivri’yi bu konuda destekleyelim. 33 köyümüzde su fiyatını 1 liraya indirelim' diye teklif verdim. Bu teklif AKP meclis üyeleri tarafından kabul, İYİ Parti ve CHP’li meclis üyelerimiz tarafından şerh düşülerek kabul edildi."

TEKLİF "YASAL ENGEL VAR" DENİLEREK MECLİSE GERİ GÖNDERİLDİ

İSKİ’nin köylere uygulanan hali hazırdaki su tarifesini 5 yıl daha uzatabileceğini söyleyen Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yasal engel nedeniyle teklifi meclise iade ettiğini aktardı. Yılmaz şunları söyledi:

"İBB Başkanımız bizim teklifimizi meclise iade etti. Yani onaylayamayacağını söyledi. Gerekçesi de şu, 'Yasa benim önümde engel, Ankara’ya gidin, bir yasal değişiklik yapalım. Yaparsak bu suyu ben çiftçiye 1 liraya verebilirim ama hali hazırda 4 liraya vermeye devam edeceğim' dedi. İSKİ ve İBB’nin yetkisi var, İSKİ’nin tarifeler yönetmeliğinde hali hazırda bu 33 köye eskiden uygulanan uygulamayı 5 yıl boyunca uzatma hakkı var ama bunu nedense uzatmıyorlar. Bunun için bizi Ankara’ya, TBMM’ye gönderiyorlar."

İMAMOĞLU: LÜTFEN BUNU TBMM'DE GÜNDEME GETİRELİM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB meclis toplantısında Başkan Yılmaz'a yanıt olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Bu konudaki hararetinizi alkışlıyoruz. Bu bakış açınızın da yanındayız. Kanun değişikliği ile ilgili girişiminizi yapmanızı, siyasi partinizin temsilcileri bunu gruplarınızda ve meclis genel kurulunda dile getirsinler. Bizim arkadaşlarımız da aramızda bunu kendi grubuna taşıyacak. Aynı tutumu, tavrı hükümet partisi AKP'nin buradaki grup başkan vekilinden de bekliyoruz. Lütfen bunu TBMM’de gündeme getirelim" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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