11 Aralık 2019 15:59

Birleşik Krallık’ta yapılacak seçimlerde sermaye tedirgin

Birleşik Krallık ülkeleri yarın genel seçime gidilecek. Brexit krizinin aşılamadığı Birleşik Krallık'ta özellikle sermaye çevrelerinin gözü sandık sonuçlarında.

Boris Johnson ve Jeremy Corbyn

Görsel: Pixabay

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    Arif BEKTAŞ
    Londra

    Birleşik Krallık ülkeleri İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya’da yarın erken genel seçimler yapılacak. 3.5 yıl önce gerçekleşen Brexit referandumu sonrasında yapılacak ikinci erken seçimin sonucunu en heyecanla bekleyen kesim ise sermaye çevreleri.

    Yaklaşık 6 hafta önce alınan erken genel seçim kararı ile sokaklara çıkan partiler vaatlerini sıraladılar. İşçi Partisi, sağlık, eğitim, konut, sosyal yardımları seçim çalışmasının merkezine alırken, iktidardaki Muhafazakar Parti ise Brexit’i konuşmayı tercih etti.

    Seçim kararı alındığı ilk günlerde iki parti arasında yaklaşık 20 puanlık bir fark varken, bu farkın 8’e düştüğü tahmin ediliyor. You-Gov’un yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, parlamentoya seçilecek 650 milletvekilinden, Muhafazakar Parti 339, İşçi Partisi 231, İskoçya Ulusal Partisi 41, Liberal Demokrat Parti 15 milletvekili çıkaracak ve sürekli gündemde tutulan ırkçı Brexit Partisi ise milletvekili çıkaramayacak.

    Dar bölge seçim sistemi nedeniyle, kamuoyu araştırma şirketleri yanılabiliyor. Birçok anket şirketi, seçim sonuçlarının yeni bir koalisyon hükümeti de doğurabileceğini belirtiyor.

    Gerek Brexit sürecinde AB ile yapılan anlaşmaların içeriği ve gerekse de İşçi Partisi’nin sunduğu manifesto, birçok sermaye çevresini tedirgin etti. Çünkü, Jeremy Corbyn’in liderliğindeki İşçi Partisi, ülkedeki patronlara daha fazla vergi yüklemeyi ve özelleştirilmiş birçok şirketin tekrar devlet kontrolüne almayı vadediyor.

    Bunların yanı sıra, asgari ücretin arttırılması, ulaşım, konut ve iletişim masraflarının halkın lehine düşürülmesi, eğitim ve sağlığın tamamen parasız hale getirilmesi gibi maddeler de bulunuyor.

    “PARAYI NEREDEN GETİRECEKSİN?”

    Bu seçim döneminde en çok sorulan soru ise, “Bunca vaadi yerine getirmek için parayı nereden getireceksin?” sorusu oldu. Corbyn ve ekibi bu soruya “En zengin yüzde 5’in vergilerini arttıracağı”yanıtı veriyor.

    Birçok kesim, zenginlerden fazla vergi alma fikrini, “sermayeyi kaçırtırız” diye yorumlarken Corbyn bu konuda ısrarcı.Muhafazakarlar ise, vadettiği 50 bin sağlık çalışanı, 40 yeni hastane ve yeni konut inşasının parasını nereden bulacaklarına ilişkin bir cevap henüz vermediler. Cevabın gizli olması, yine halkın cebinden karşılanacağına işaret.

    Öte yandan ülkede her gün gazete sayfalarında, hastane koridorlarında yatan ve boş yatak bekleyen çocukların olduğu fotoğraflar yayınlanıyor. Bunun üzerine giden Corbyn birkaç puan kazanırken, Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson, Brexit’le yatıp Brexit’le kalkıyor.

    “Brexit’i gerçekleştireceğiz” sloganı ile yola çıkan Johnson’un birçok konuda yalan söylediğinin ortaya çıkması da puan kaybettiren faktörler oldu. Ama her şeye rağmen Johnson’un kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, parlamentoda çoğunluğu sağlamasının tehlikede olduğu belirtiliyor.

    İŞÇİ PARTİSİ VE “OHH JEREMY CORBYN”

    Jeremy Corbyn’in bugüne kadar İşçi Partisi’nin başına gelmiş en ilerici lider olduğu söyleniyor. Zenginlerden alıp halka dağıtmayı ve sosyal bir devlet vadediyor. 10 yıllık kemer sıkma politikalarına son vereceğini ve bu süre boyunca karına kar katan zenginlerin krizden karlı çıktığını ve artık halkın sırtından yaşayanların daha fazla vergi vereceğini öne sürüyor.

    Seçimi kazanması durumunda, zenginlerin daha fazla vergi vererek, halkın refah seviyesini yükselteceğini ileri sürüyor: Ücretler artacak, eğitim, sağlık, internet tamamen parasız olacak, sosyal konutlar yaptırılıp ihtiyaç sahiplerine ucuz bir şekilde verilecek, çevre dostu projeler yapılacak.

    Bütün bunlar sermayenin yanı sıra partisi içindeki bazı kesimleri de rahatsız ediyor. Başta “Corbyn’e oy verenin beyin nakli olması gerekiyor” diyen eski Başbakan Tony Blair ve çevresi olmak üzere, parti içindeki sosyal demokratlar ve kapitalist devlet anlayışını devam ettirmek isteyen kesimler Corbyn aleyhine çalışmaya devam ediyorlar.

    Birçok seçim bölgesinde, parti manifestosunu kullanmayan ve liderlerinden hiç bahsetmeyen adaylar, sadece kendi propagandalarını yapıyorlar. Hatta bazıları, Corbyn’i desteklemediklerini de söylüyor. Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth, Muhafazakar Partili bir arkadaşı ile konuşurken Corbyn’in seçimi kazanamayacağını ve Corbyn’in liderliğinde İşçi Partisi’nin hiç bir seçim kazanamayacaklarını söyledi. Buna rağmen Corbyn, Ashworth’a sahip çıkması dikkat çekti.

    Bütün bunlara rağmen, tabanda kalabalıklar halinde Corbyn’e yoğun ilginin olduğu da görülüyor. Özellikle gençlik, Corbyn’den umutlu. Başta yüksek öğrenimin parasız hale getirilmesi vaadi olmak üzere, okula giden dar gelirli tüm öğrencilere maddi yardımların yapılması da gençleri heyecanlandırıyor.

    Meydanlarda seçim mitingi yapma da Corbyn’le tekrar Birleşik Krallık şehirlerine geldi. Daha birkaç yıl öncesine kadar mitingler yerine basın karşısına çıkarak propaganda yapan liderler, Corbyn’in kalabalıkları toplamasıyla birlikte, onlar da kalabalıklara hitap etmek istediler. Fakat bu kalabalıklar 500 kişiyi geçmedi. Corbyn’in mitingleri ise 10 binlere kadar çıktı.

    Corbyn’e olan ilgi, başka alanlarda da görülüyor. Örneğin, Liverpool maçlarında 50 bin kişilik stadyum hep bir ağızdan “Ohhh Jeremy Corbyn” şarkısını söyledi. Manchester’daki konserlerde yine binlerce kişi yine aynı şarkıyı seslendirdi.

    İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALABİLİR

    Gençler ve sol, sosyalist kesimler Corbyn’in bu seçimi kazanmasını isterken, Corbyn şoven politikalarla ortaya çıkan Boris Johnson ve kendi partisi içindeki “Blairci” kanatla da mücadele etmek zorunda kaldı.

    Seçimi kaybetmesi durumunda, Blairci kanadın tekrar Corbyn’i liderlikten indirmek için yoğun çaba sarfedeceği açık. Corbyn ise, yeterince milletvekili çıkartmazsa, ya da oylarını ciddi bir şekilde yükseltmezse istifa etmek zorunda kalacak.

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