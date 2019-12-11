11 Aralık 2019 15:01

Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepkiler sürüyor

İsveç Akademisi'nin Nobel Edebiyat Ödülü'nü soykırım inkarcısı Peter Handke'ye vermesi Stockholm'de protesto edildi. Doktor Christina Doctare de Nobel madalyasını iade edeceğini açıkladı.

Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesi protesto edildi.

Fotoğraf: Evrensel

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç Akademisi'nin soykırım inkarcısı Avusturyalı Yazar Peter Handke'ye ödül vereceğini açıklamasından sonra başlayan tepkiler dinmek bilmiyor. Dün Nobel ödüllerinin verilmesi için yapılan tören sırasında Stockholm'de protesto gösterileri düzenlendi, bazı yazarlar ve İsveç Akademisi'nin üyeleri de töreni boykot etti.

    "HANDKE'NİN ÖDÜLÜNÜ KUTLAMAK İKİ YÜZLÜLÜK OLURDU"

    İsveç Akademisi Üyesi Peter Englund, Bosna-Hersek'teki katliamları yerinde izlemek ve gerçekleşen savaş suçlarını İsveç medyasına yazmakla biliniyor. Balkan savaşı sırasında Sırp milliyetçiliğini pek çok kez kınadı ve savaşta insanlık suçları işlendiğini yazdı. Handke'ye ödül verilmesini protesto için törene katılmayan Englund, ”Peter Handke'nin Nobel'ini kutlamak benim açıdan büyük bir iki yüzlülük olurdu. Benim söyleyebileceğim tek şey bu” dedi.

    İsveç Akademisi'nin iki üyesi de, Handke'ye ödülü verilmesini protesto etmek için görevlerini bıraktıklarını açıkladı.

    PEN'DEN AÇIK MEKTUP

    İsveç PEN Kulubü de, Handke'ye ödül verilmesine tepki gösterdi. Başka kurumların verdiği ödüllere karışmama tutumu olduğunu hatırlatan PEN, İsveç Akademisi'ne açık bir mektup yazmak zorunda kaldığını açıkladı. Mektupta Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Slobodan Milosoviç ve Sırp lider Radovan Karadziç gibi soykırımı gerçekleştiren liderlere yardım etmek için girişimde bulunan birine ödül verilmesine karşı sesiz kalınamayacağı belirtildi.

    Türkiye, Arnavutluk, Hirvatistan ve Kosova büyükelçileri de ödülün Handke'ye verilmesini protesto için ödül törenine katılmadı.

    SREBRENİTSA ANNELERİ'NDEN İSVEÇ AKADEMİSİ'NE TEPKİ

    Bosna'daki soykırım sırasında yakınlarını yitirenlerin oluşturduğu Srebrenitsa Anneleri adlı örgütlenmenin Başkanı Munira Subasiç, İsveç Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada Nobel Ödüllerinin parasal değerinin dışında her hangi bir önemi kalmadığını söyledi. Subasiç ”Bunda bir insanlık mesajı yok. Ailesinin 22 ferdini kaybeden bir anne olarak bu ödül beni yaraladı” dedi.

    KONSER EVİ ÖNÜNDE "ÖZÜR DİLE" ÇAĞRISI

    Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesi protesto edildi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Nobel ödüllerinin verileceği gün Handske ve İsveç Akademisi'ne tepkiler eylemlere dönüştü. Polis, ödül töreninin yapıldığı Konser Evi'nin önündeki meydan ve çevredeki caddeleri barikatlarla yaya ve taşıt trafiğine kapadı. Barikatların önünde toplanan bir grup, “Bay Hanke, Srebrenitsa'daki kurbanlardan bugün özür dile" pankratını taşıdı. Srebrenitsa Katliamı'nda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

    NORMALMSTORG MEYDANI'NDA EYLEM

    Normalmstorg Meydanı'nda Peter Handke ve ona Nobel Edebiyat Ödülü veren İsveç Akademisi'ni kınamak için 500 kişinin katıldığı bir eylem düzenlendi.

    Hırvatistanlı Yazar Alida Bremmer, Fransız Gazeteci-Yazar Florence Hartman, Gazeteci Roj Gutman ile Edin Osmanceviç, ödülü veren İsveç Akademisi'ni eleştiren konuşmalar yaptı. İsveç Kralı Karl Gustav'a Handke'ye ödülü vermemesi çağrısında bulundu.

    Yakınlarından 47'sini soykırım sırasında yitiren ve Srebrenitsa Anneleri'nin Genel Sekreteri, 1995 yılından beri soykırımda yaşamını yitirenler için adalet arayışlarını sürdürürken İsveç Akademisi'nin soykırımı inkar eden birine ödül vermesinin tüm Boşnakları ve insan hakları savunucularının vicdanlarını yaraladığını söyledi.

    10 Aralık gününün İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatan konuşmacı, “Burada sivil toplum, insan ve kadın hakları örgütleri bizlerle birlikte gösteri yapıyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği soykırımı inkar eden birinin ödüllendirilmesini kınıyoruz. Utan İsveç Akademisi” dedi.

    NOBEL MADALYASINI İADE EDECEĞİNİ AÇIKLADI

    1980-90'lı yıllarda Birleşmiş Milletler Barış Gücü bünyesindeki sağlık grubunda yer aldığı için Nobel madalyasına layık görülen doktor Christina Doctare de gösteride İsveç Akademisi'ni eleştiren bir konuşma yaptı.

    Balkan Savaşı sırasında görev yaptığını ve katliamlara tanıklık ettiğini söyleyen Doctare, “Bu katliamlara tanıklık etmiş biri olarak 27 yıl sonra olanları burada anlatacağımı düşünememiştim. Handke'nin orada tanık olduğum soykırımını inkar etmesi beni çok kızdırıyor” dedi.

    Doctare, Handke'ye ödül verilmesini protesto etmek için kendisine 1988 yılında verilen Nobel madalyasını iade edeceğini açıkladı.

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