11 Aralık 2019 14:19

İpekyolu Belediyesi tutuklu eş başkanları hakkında dava açıldı

İpekyolu Belediyesi Eş Başkanları Azim Yacan ve Şehsade Kurt hakkında, sosyal medya paylaşımları, gizli tanık ifadeleri, yerel site haberleri ve ihbarlar dikkate alınarak iddianame hazırlandı.

Şehsade Kurt (solda) ve Azim Yacan (sağda)

Şehsade Kurt (solda) ve Azim Yacan (sağda) | Fotoğraf: MA

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    Van'da 8 Kasım'da gözaltına alınıp, yerlerine kayyum atanan ve 11 Kasım'da tutuklanan İpekyolu Belediyesi Eş Başkanları Azim Yacan ve Şehsade Kurt hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame tamamlandı. "Terör örgütü üyesi olma”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet " iddiasıyla Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 10 Şubat 2020 tarihinde görülecek.

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Eş Başkan Yacan'ın 2013 ve 2015 tarihleri arasında yaptığı sosyal medya paylaşımları, 31 Mart seçimlerinden 19 gün önce dinlenen "gizli tanık" ifadeleri, seçim günü de dahil olmak üzere belirli aralıklarla Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğü'ne yapılan isimsiz ihbarlar, yerel bir internet sitesinde, Yacan ve Kurt'u hedef alan haberler, cezaevlerinde yapılan açlık grevi döneminde katıldıkları basın açıklamaları ve işçi alımları suç sayıldı.

    DELEGELERİN SEÇTİĞİNE "ÖRGÜT ADAYI" DENİLDİ

    İpekyolu Belediyesi'nin adaylarını belirmeye yönelik yapılan ön seçimde 441 delegenin seçtiği Yacan ve Kurt için 12 Mart'ta savcılığa ifade veren YKTL18LM kod isimli gizli tanık, Yacan'ın PKK'nin basın çalışmalarını yürüttüğünü, Kurt'un ise bizzat PKK tarafından aday gösterildiğini ileri sürdü.

    TADİLAT FOTOĞRAFI DELİL SAYILDI

    Seçim sonrası Belediye Başkanı odasında yapılan tadilat sırasında çekilen bir fotoğrafın gerekçe yapıldığı iddianamede, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne yapılan "HDP İpekyolu Belediyesini aldıktan sonra belediye başkanları tarafından Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önceden asılı olan resimleri kaldırıldı bunlara gereken neyse yapılsın" şeklindeki ihbar yer aldı.

    HABER VE MESAJLAR SUÇ SAYILDI

    "Vanpostasıgazetesi" isimli yerel sitesinde yer alan, "Van İpekyolu Belediyesi'nde KHK'lılar ile işbirliği yapan HDP'li Azim Yacan'dan personel kıyımı" başlıklı haber, Van Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne çeşitli tarihlerde yapılan, "HDP İpekyolu Belediye Başkanı için bu resim yeterli olur mu acaba kayyum için", "PKKli KHK'lıların HDP İpekyolu belediyesini alınca belediyeyi KHK'lılar ele geçirdi" ve "PKK'lar İpekyolu belediyesini ele geçirdi" şeklindeki asılsız ihbar mesajlarının ve atılan fotoğrafların gerekçe yapıldığı iddianamede, belediyede çalışmaları önünde hiçbir yasal engel bulunmayan kişiler hakkında da ise "KHK'lılar" değerlendirmesi yapıldı. (Van/MA)

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