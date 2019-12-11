Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye İdlib'te militanlarla teröristleri ayıramıyor

Suriye’nin İdlib vilayetinin terör yuvası haline geldiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye sorumluluklarına rağmen henüz militanlarla muhaliflerin eylemlerini ayıramıyor" dedi.

Sputnik’in aktardığına göre; Washington ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “İdlib terör yuvası haline geldi. Ne yazık ki bölgedeki Türk meslektaşlarımız henüz terör eylemlerine bulaşmamış silahlı muhalifleri El Nusralı teröristlerden ayırmaya yönelik sorumluluklarını yerine getirmedi” dedi.

Bunun zor bir iş olduğunun farkında olduklarını söyleyen Lavrov, “Vaktinde Obama yönetimi siyasi diyaloğa hazır olan militanları El Nusralı teröristlerden ayıracaklarını belirtmişti, ancak bu vaat yerine getirilmedi. Obama yönetimi bunu yapamadı” açıklamasında bulundu.

Washington’ın vaadini yerine getirmemesi nedeniyle ABD ile El Nusra arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiklerini belirten Lavrov, “Şüphemiz El Nusra’nın Suriye’nin meşru (Devlet Başkanı Beşar Esad) Esad yönetimine karşı kullanılmak için korunduğu yönündeydi” dedi. (DIŞ HABERLER)