12 Eylül döneminde Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (YDGD) üyesi olan Erdal Eren, bir askeri öldürdüğü iftirasıyla idam edilmişti. ODTÜ öğrencisi Sinan Suner, 30 Ocak 1980 akşamı Ankara’nın Yukarı Ayrancı semtinde, duvara yazı yazarken, dönemin MHP’li Bakanı Cengiz Gökçek’in koruması Süleyman Ezendemir tarafından vuruldu. Kurşunlamakla yetinmeyen ve yaralı olan Sinan Suner’i arabasına alan Ezendemir, başkent sokaklarında dolaştırıp işkence etti. Kan kaybından öldüğünü anlayınca da Sinan Suner’i bir hastanenin kapısına atıp kaçtı. Olayın duyulmasının ardından ODTÜ’lü arkadaşları ve yoldaşları 2 Şubat 1980’de Sinan Suner’in öldürüldüğü Ayrancı Hoşdere Caddesi’nde eylem düzenledi. Yapılan protestoya cunta askerleri müdahale ettti ve çıkan çatışmada Er Zekeriya Önge yaşamını yitirmişti. Er Önge’yi Erdal Eren’in vurduğu iddia edilerek, Erdal gözaltına alındı. Daha sonra Mamak Askeri Cezaevine konuldu. Erdal Eren, 12 Eylül faşist cuntasının iş başına gelmesinin ardından, Kenan Evren’in “Asmayalım da besleyelim mi?” talimatı doğrultusunda 13 Aralık 1980’de idam edildi. Erdal’ın idam haberini duyan yoldaşları bunu protesto etti. O protestoda gözaltına alınan yine devrimci bir lise öğrencisi olan Ercan Koca da 16 Aralık’ta polislerin işkencesinde öldürüldü. Erdal, her yıl Sinan Suner ve Ercan Koca ile birlikte anılıyor.

İl il, ilçe ilçe Erdal Eren anma ve etkinlikleri şöyle:

ANKARA

Mezarlık Anması

13 Aralık Cuma, Saat: 12.00, Yer: Karşıyaka Mezarlığı

İSTANBUL

Erdal Eren, Metin Göktepe, Metin İlgün anması/ Şiir ve müzik dinletisi

12 Aralık Perşembe, Yer: Erdal Eren Kültür Merkezi Ataşehir

Basın açıklaması

13 Aralık Cuma, Saat: 19:00, Yer: Kadıköy Rıhtım Eminönü iskelesi önü

Faşizm Nedir?

13 Aralık Cuma, Saat: 17.00, Yer: Nostalji Kitap Kafe/ Şişli

Erdal Eren anması/ Basın açıklaması

15 Aralık Pazar, Saat: 17.00, Yer: Tabela Meydanı/ Esenyurt

İstanbul İkitelli/ Belgesel gösterimi

15 Aralık Pazar, Saat: 17.30 Yer: Eğitim Sen binası

İZMİR

Basın açıklaması ve yürüyüş

13 Aralık Cuma, Saat: 18.30, Yer: Alsancak Sevinç Pastanesi önü

ADANA

Söyleşi ve müzik dinletisi

13 Aralık Cuma, Saat: 17.00, Yer: Köylü Cafe

ANTALYA

Erdal Eren anması

13 Aralık Cuma, Saat: 18.30, Yer: Attalos

ANTEP

“Oğlumuz Erdal” belgesel gösterimi ve söyleşi

14 Aralık Perşembe, Saat: 13.00, Yer: Emek Partisi İl binası

ÇANAKKALE

"Oğlumuz Erdal" belgesel gösterimi

15 Aralık Pazar, Saat: 14.00, Yer: Belediye Çalışanları Sosyal Tesisi - Ercan Adsız Salonu

DİYARBAKIR

“Oğlumuz Erdal” belgesel gösterimi ve söyleşi

14 Aralık Cumartesi, Saat: 14.00, Yer: Eğitim Sen 1 No'lu Şube

ELAZIĞ

“Oğlumuz Erdal” belgesel gösterimi, söyleşi ve müzik dinletisi

15 Aralık Pazar, Saat : 15.00, Yer: Elazığ Emek Partisi İl Bürosu

ERZİNCAN

Söyleşi ve müzik dinletisi

15 Aralık Pazar, Saat:14.00, Yer: Eğitim Sen Erzincan Şubesi

GEBZE

Erdal Eren anması

15 Aralık Pazar, Saat: 16.00, Yer: Emek Partisi Gebze İlçe binası

KAYSERİ

Söyleşi ve müzik dinletisi

14 Aralık Cumartesi, Saat: 14.00, Yer: Emek Partisi Kayseri İl bürosu

MALATYA

“Oğlumuz Erdal” belgesel gösterimi, söyleşi ve müzik dinletisi

14 Aralık Cumartesi, Saat:15.00, Yer : Emek Partisi İl binası

VAN

Söyleşi ve müzik dinletisi

15 Aralık Pazar, Saat : 15.00, Yer : Emek Partisi İl binası

(HABER MERKEZİ)

Erdal Eren’in yayımlanmamış mektubu

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