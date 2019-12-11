İl il, ilçe ilçe Erdal Eren anma ve etkinlikleri
13 Aralık 1980'de 12 Eylül faşist cuntası tarafından idam edilen genç komünist Erdal Eren, idamının 39. yılında çeşitli tarihlerde pek çok il ve ilçede anılacak.
Fotoğraf: Caner Gören/AA
12 Eylül döneminde Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (YDGD) üyesi olan Erdal Eren, bir askeri öldürdüğü iftirasıyla idam edilmişti. ODTÜ öğrencisi Sinan Suner, 30 Ocak 1980 akşamı Ankara’nın Yukarı Ayrancı semtinde, duvara yazı yazarken, dönemin MHP’li Bakanı Cengiz Gökçek’in koruması Süleyman Ezendemir tarafından vuruldu. Kurşunlamakla yetinmeyen ve yaralı olan Sinan Suner’i arabasına alan Ezendemir, başkent sokaklarında dolaştırıp işkence etti. Kan kaybından öldüğünü anlayınca da Sinan Suner’i bir hastanenin kapısına atıp kaçtı. Olayın duyulmasının ardından ODTÜ’lü arkadaşları ve yoldaşları 2 Şubat 1980’de Sinan Suner’in öldürüldüğü Ayrancı Hoşdere Caddesi’nde eylem düzenledi. Yapılan protestoya cunta askerleri müdahale ettti ve çıkan çatışmada Er Zekeriya Önge yaşamını yitirmişti. Er Önge’yi Erdal Eren’in vurduğu iddia edilerek, Erdal gözaltına alındı. Daha sonra Mamak Askeri Cezaevine konuldu. Erdal Eren, 12 Eylül faşist cuntasının iş başına gelmesinin ardından, Kenan Evren’in “Asmayalım da besleyelim mi?” talimatı doğrultusunda 13 Aralık 1980’de idam edildi. Erdal’ın idam haberini duyan yoldaşları bunu protesto etti. O protestoda gözaltına alınan yine devrimci bir lise öğrencisi olan Ercan Koca da 16 Aralık’ta polislerin işkencesinde öldürüldü. Erdal, her yıl Sinan Suner ve Ercan Koca ile birlikte anılıyor.
İl il, ilçe ilçe Erdal Eren anma ve etkinlikleri şöyle:
ANKARA
Mezarlık Anması
13 Aralık Cuma, Saat: 12.00, Yer: Karşıyaka Mezarlığı
İSTANBUL
Erdal Eren, Metin Göktepe, Metin İlgün anması/ Şiir ve müzik dinletisi
12 Aralık Perşembe, Yer: Erdal Eren Kültür Merkezi Ataşehir
Basın açıklaması
13 Aralık Cuma, Saat: 19:00, Yer: Kadıköy Rıhtım Eminönü iskelesi önü
Faşizm Nedir?
13 Aralık Cuma, Saat: 17.00, Yer: Nostalji Kitap Kafe/ Şişli
Erdal Eren anması/ Basın açıklaması
15 Aralık Pazar, Saat: 17.00, Yer: Tabela Meydanı/ Esenyurt
İstanbul İkitelli/ Belgesel gösterimi
15 Aralık Pazar, Saat: 17.30 Yer: Eğitim Sen binası
İZMİR
Basın açıklaması ve yürüyüş
13 Aralık Cuma, Saat: 18.30, Yer: Alsancak Sevinç Pastanesi önü
ADANA
Söyleşi ve müzik dinletisi
13 Aralık Cuma, Saat: 17.00, Yer: Köylü Cafe
ANTALYA
Erdal Eren anması
13 Aralık Cuma, Saat: 18.30, Yer: Attalos
ANTEP
“Oğlumuz Erdal” belgesel gösterimi ve söyleşi
14 Aralık Perşembe, Saat: 13.00, Yer: Emek Partisi İl binası
ÇANAKKALE
"Oğlumuz Erdal" belgesel gösterimi
15 Aralık Pazar, Saat: 14.00, Yer: Belediye Çalışanları Sosyal Tesisi - Ercan Adsız Salonu
DİYARBAKIR
“Oğlumuz Erdal” belgesel gösterimi ve söyleşi
14 Aralık Cumartesi, Saat: 14.00, Yer: Eğitim Sen 1 No'lu Şube
ELAZIĞ
“Oğlumuz Erdal” belgesel gösterimi, söyleşi ve müzik dinletisi
15 Aralık Pazar, Saat : 15.00, Yer: Elazığ Emek Partisi İl Bürosu
ERZİNCAN
Söyleşi ve müzik dinletisi
15 Aralık Pazar, Saat:14.00, Yer: Eğitim Sen Erzincan Şubesi
GEBZE
Erdal Eren anması
15 Aralık Pazar, Saat: 16.00, Yer: Emek Partisi Gebze İlçe binası
KAYSERİ
Söyleşi ve müzik dinletisi
14 Aralık Cumartesi, Saat: 14.00, Yer: Emek Partisi Kayseri İl bürosu
MALATYA
“Oğlumuz Erdal” belgesel gösterimi, söyleşi ve müzik dinletisi
14 Aralık Cumartesi, Saat:15.00, Yer : Emek Partisi İl binası
VAN
Söyleşi ve müzik dinletisi
15 Aralık Pazar, Saat : 15.00, Yer : Emek Partisi İl binası
(HABER MERKEZİ)
Erdal Eren’in yayımlanmamış mektubu
17'sinde idam edilen Erdal Eren, Türkiye'nin her yerinde anıldı