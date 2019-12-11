Tecavüzle yargılanan profesörün davasında kadınlara müdahale: 3 kadın gözaltında

Ankara’da Prof. Dr. H.B’nin yanında çalışan veteriner hekime tecavüz suçundan yargılandığı dava öncesi Adliye önünde kadınlara polis müdahale etti. 3 kadın gözaltına alındı.

Ankara’da, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunmak suçundan tutuklanan, ardından itiraz üzerine serbest bırakılan Prof. Dr. H.B. hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

H.B’nin “nitelikli cinsel saldırı”, “cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından, delilleri yok etmede ona yardım eden S. D. “basit cinsel saldırı”, “alıkoyma, tehdit, hakaret”, “suç delillerini yok etme” suçlarından, H. Ş. ise “delilleri yok etme” suçundan yargılanıyor.

Ankara’da Prof. Dr. H.B’nin veteriner hekime tecavüz suçundan yargılandığı dava öncesi kadınlara polis müdahalesi: 3 kadın gözaltına alındı, muhabirimiz ve MA muhabiri engellendi https://t.co/Y4zKrb3kwz pic.twitter.com/DhTDX54UCr — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) December 11, 2019

Fotoğraf: Evrensel

KADINLARA VE BASINA POLİS ENGELİ: 3 KADIN GÖZALTINDA

Duruşma öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen Ankara Kadın Platformu üyelerine polis müdahale etti.

Dava öncesi polisler kadın platformunun yapmak istediği açıklamaya “valilik izni” yok diyerek engel olmak istedi. Kadınlar adliye kapısı önünde sürüklendi. 3 kadın gözaltına alındı.

GAZETECİLERE DE ENGEL

Bu sırada polis, haber takibi yapan Evrensel ve MA muhabirlerini adliye kapısından kalkanlarla sürükleyerek görüntü almasına engel oldu.

(Ankara/EVRENSEL)