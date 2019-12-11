Tutuklanan MA muhabirleri Eser ve Topaloğlu: Her koşulda yazmaya devam

İstanbul’da 29 Kasım günü ajans binasından çıktıktan sonra gözaltına alınan ve tanık beyanları ile “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu tutuklu bulundukları cezaevinden aile ve avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi.

Gazeteciler gözaltına alındıkları gün restoranda yemek yediklerini ve içeri gelen sivil giyimli polislerin önce cep telefonlarına el koyduğunu aktardı.

GAZETECİYE ÇIPLAK ARAMA DAYATMASI

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Eser, kardeşi Leyla Eser Akbaba ile yaptığı kapalı görüşte yaşadıklarını anlattı. Eser, kendisinin cezaevine getirildiğinde çıplak aramaya maruz kaldığını, üstünde bulunan lacivert pantolon ve yeşil montun yasak olduğu gerekçesiyle alındığını ve orada başkasına ait olan bir etek giydirildiğini söyledi. Eser, geçici olarak 1 gün kaldığı koğuşta kantinden ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve kendisine gerekçe olarak da adli tutuklular arasında kavga çıktığı için cezaevi müdürünün geçici koğuşlara kantin satışlarının yasakladığının gösterildiğini söyledi.

‘DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜN’

Dayanışmayla kalemlerinin özgür kalacağını ve dışarıda olan gazetecilerin dayanışmayı büyütmeye devam etmeleri gerektiği mesajını veren Eser ablası aracılığıyla şunları dile getirdi:

“Onlar gazetecileri tutuklayarak kameraların, kalemlerin ve fotoğraf makinelerinin önünü keseceklerini düşünüyorlar ama bizim her yerde her koşulda yazacağımızı bilmiyorlar. Yazmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Cezaevinde de haber yapmaya gazetecilik yapmaya devam edeceğim.”

‘CUMARTESİ ANNELERİ'NİN SESİ OLDU’

Eser’in tutuklanmasına tepki gösteren kardeşi Akbaba, gazetecilerin yaptığı haberler ile suçlanarak cezaevine gönderildiğini söyledi. Kardeşinin uzun yıllardır gazetecilik yaptığını dile getiren Akbaba, “Sadiye yıllardır baskı gören Kürtlerin, Cumartesi Anneleri'nin, hak arayan işçilerin, şiddet gören kadınların sesi oldu. Kardeşim tüm bunları yazarken birileri bunlardan rahatsız oldu ki onu tutukladılar. Biz bu baskılara alışığız ve bu baskılar ne bizi ne de onu yıldıracaktır. İnanıyorum ki Sadiye oradan da yazmaya devam edecek” diye konuştu.

'KOMPLO HAZIRLADILAR'

Silivri 5 No’lu Kapalı Cezaevi'nde bulunan Sadık Topaloğlu ise avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda uydurma suçlama ve delillerle kendilerinin terörize edilmek istendiğini söyledi. Kamuoyunda tanınan kişiler olduklarını ve fotoğraflarının bir takım kişilere gösterip kendilerine dönük suç yarattıklarını ifade eden Topaloğlu, halka gerçeklerin ulaşmasını engellemek için böyle bir komplonun organize edildiğini söyledi. Cezaevlerinde hak ihlallerinin ciddi bir boyuta ulaştığını da söyleyen Topaloğlu, “Burada yaşanan hak ihlallerini en iyi şekilde yazmaya devam edeceğiz” dedi. (MA)

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