Mardin'de HDP İl Eş Başkanı ve Tabip Odası Başkanı gözaltına alındı

Mardin’de sabah saatlerinde birçok adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP İl Eşbaşkanı Salih Kuday ve Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem’in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mardin’in Kızıltepe, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenilen isimler arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin İl Eşbaşkanı Salih Kuday, parti üyeleri Neda Alper ve Emel Oran ile Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem de var.



Evine yapılan baskında gözaltına alınan Mardin Tabip Odası Başkanı Etem’in çalıştığı özel hastanedeki odasında da polislerce arama yapıldığı öğrenildi.



Gözaltına alınanların sağlık kontrollerinin ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi.



Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat avukat kısıtlılığı kararı alındığı da öğrenildi. (Mardin/MA)