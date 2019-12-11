11 Aralık 2019 10:21

Kolombiya’da hükümeti protesto eden halka polis saldırdı

Kolombiya’da uzun süredir devam eden hükümet protestolarına polis saldırdı.

Kolombiya'da hükümet protestolarına katılan bir kadın taşıdğı dövizle tepkisini dile getiriyor

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Kolombiya'da, hükümet karşıtı protestolar sırasında Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesinde toplanan öğrencilere Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri saldırdı.

    Başkent Bogota'da, “Uluslararası İnsan Hakları Günü” dolayısıyla insan hakları aktivistleri tarafından düzenlenmek istenen eylem de ESMAD tarafından engellendi. (AA)

    ÖNCEKİ HABER

    Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra yağmur ve sağanak uyarısı
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    MESS’in TİS’i YHK’ye götürmesi önlenmek isteniyorsa...

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Cezasızlık

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    İnsan hakları

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Toplumsal cinnet
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Tutuklanan MA muhabirleri Eser ve Topaloğlu: Her koşulda yazmaya devam
    Tutuklanan MA muhabirleri Eser ve Topaloğlu: Her koşulda yazmaya devam

    Tutuklu MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu, cezaevinden gönderdikleri mesajda, “Her koşulda yazmaya ve gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı
    Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı

    Balıkesir'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde peş peşe üç deprem meydana geldi. Depremler çevre illerden de hissedildi.

    TMMOB 12. Enerji Sempozyumu sona erdi: Kâr için değil halkın ihtiyacı için enerji
    TMMOB 12. Enerji Sempozyumu sona erdi: Kâr için değil halkın ihtiyacı için enerji

    TMMOB 12. Enerji Sempozyumu, "Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış" başlığıyla Diyarbakır’da gerçekleşti. Sempozyumun düzenleme kurulu başkanı, Evrensel Yazarı Prof. Arif Nacaroğlu izlenimlerini yazdı.

    "Asgari ücretli" üniversiteliler: Üniversite bitince de işsizlik bekliyor
    "Asgari ücretli" üniversiteliler: Üniversite bitince de işsizlik bekliyor

    Burs, kredi ya da asgari ücretle geçinmeye çalışan aileden alınan harçlıkların epey düşük olması nedeniyle üniversiteliler ek iş yapmak zorunda kalıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Çorlu Tren Katliamı davasında sanıkların tutuklanma talebi reddedildi
    Çorlu Tren Katliamı davasında sanıkların tutuklanma talebi reddedildi

    Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybetmesine ve 340 kişinin yaralanmasına neden olan tren katliamına ilişkin dava görüldü. Dava 21 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

    Yörsan iflas başvurusu yaptı, işçiler haklarını istiyor
    Yörsan iflas başvurusu yaptı, işçiler haklarını istiyor

    Balıkesir Susurluk'ta bulunan Yörsan fabrikası iflas başvurusunda bulundu. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını belirten Yörsan işçileri ise haklarını almak istiyor.

    Antep'te süren eylem yasağına tepki: Hak arama mücadelesi kısıtlanıyor
    Antep'te süren eylem yasağına tepki: Hak arama mücadelesi kısıtlanıyor

    Birçok ilde ilan edilen eylem ve etkinlikleri yasakları Antep'te de sürüyor. Evrensel’e konuşan kurum temsilcileri, insanların özgürlük alanlarının kısıtlanmasına karşı mücadele çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    10 Aralık İnsan Hakları Günü eylemleri: İnsan onuru ve hakları için mücadeleye devam
    10 Aralık İnsan Hakları Günü eylemleri: İnsan onuru ve hakları için mücadeleye devam

    10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında, demokratik kitle örgütleri ve hak savunucuları pek çok ilde basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda, "birlikte mücadele" vurgusu yapıldı.

    25 yıldır döşemecilik yapan Nursen Karaca: Kadınlar kimseye muhtaç olmamalı
    25 yıldır döşemecilik yapan Nursen Karaca: Kadınlar kimseye muhtaç olmamalı
    TYS ve PEN Türkiye'den Nobel'e tepki: Edebiyat barıştan yana tavır almalı
    TYS ve PEN Türkiye'den Nobel'e tepki: Edebiyat barıştan yana tavır almalı
    Ana akımın dışında: Denetlenemeyen ve ölçülemeyen müzik
    Ana akımın dışında: Denetlenemeyen ve ölçülemeyen müzik
    Ekonomik determinizm mi, tarihsel materyalizm mi?
    Ekonomik determinizm mi, tarihsel materyalizm mi?
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    GÜNCELLENDİ
    Trump'ın azil gerekçesi açıkladı: Görevi suistimal ve kongreyi engellemekle suçlandı
    Trump'ın azil gerekçesi açıkladı: Görevi suistimal ve kongreyi engellemekle suçlandı

    ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, azil süreci kapsamında adım atıp, Trump'ı resmen görevi suistimal ve kongrenin çalışmasını engellemekle suçladı.

    GÜNCELLENDİ
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 17 Aralık'ta
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 17 Aralık'ta

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı Türk-İş’te yapıldı. Toplantıda ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı. Üçüncü toplantı, 17 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

    ABD, Afganistan savaşında halka düzenli olarak yalan söylemiş
    ABD, Afganistan savaşında halka düzenli olarak yalan söylemiş

    ABD’nin 18 yıldır Afganistan’da dahil olduğu savaş hakkında ABD halkına birçok "gerçeği yansıtmayan" ve yanıltıcı bilgi verildiği ortaya çıktı.

    Meteoroloji Antalya için kırmızı alarm verdi: Metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor
    Meteoroloji Antalya için kırmızı alarm verdi: Metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için aşırı yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji ilk kez kırmızı alarm verdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Birlik olmak mümkün
    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Birlik olmak mümkün

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu “Asgari Ücret ve Vergide Adalet” başlığı altında düzenlenen toplantının sonuç bildirgesini yayımladı.

    Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu 27 kişiye 168 yıl 7 ay ceza verildi
    Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu 27 kişiye 168 yıl 7 ay ceza verildi

    "KCK operasyonu" kapsamında haklarında dava açılan aralarında gazeteci Seyithan Akyüz ve  DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven’in de olduğu 27 kişiye 168 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

    "Burs ihtiyacımız" diyen ODTÜ'lüler, topladıkları binlerce imzayı KYK'ye gönderdi
    "Burs ihtiyacımız" diyen ODTÜ'lüler, topladıkları binlerce imzayı KYK'ye gönderdi

    “Eğitim Hakkımız, Burs İhtiyacımız” kampanyası kapsamında ODTÜ’de toplanan binlerce imza Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) gönderildi.

    GÜNCELLENDİ
    Sanatçı Yılmaz Çelik tutuklandı
    Sanatçı Yılmaz Çelik tutuklandı

    Dersim’de ev baskınıyla gözaltına alınan sanatçı Yılmaz Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DEDEF, tutuklama kararına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    AİHM Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi
    AİHM Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğu için hak ihlali kararı verdi.

    ABD Kongresi, Türkiye’ye yaptırım istiyor
    ABD Kongresi, Türkiye’ye yaptırım istiyor

    ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komisyonları, Trump yönetiminden S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istedi.

    Dolmuşta iki kadına cinsel tacize 10 ay hapis cezası
    Dolmuşta iki kadına cinsel tacize 10 ay hapis cezası

    Kadıköy-Taksim dolmuşunda iki kadını taciz eden Muaz Karadağ'a 10 ay hapis cezası verildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmadı, Trelleborg işçileri greve çıktı
    Toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmadı, Trelleborg işçileri greve çıktı

    Kocaeli Gebze’de kurulu Trelleborg fabrikasında toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Anlaşmazlık üzerine Petrol-İş üyesi işçiler greve başladı.

    Bakırköy'de öğrencileri darbedip soyan polise 12 yıl 9 ay 10 gün hapis
    Bakırköy'de öğrencileri darbedip soyan polise 12 yıl 9 ay 10 gün hapis

    Bakırköy'de bir restoranda öğrencileri darbedip parasını alan polis memuru, "yağma" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.

    WWF Türkiye'den "Kanal İstanbul" uyarısı: Marmara ölü bir denize dönüşebilir
    WWF Türkiye'den "Kanal İstanbul" uyarısı: Marmara ölü bir denize dönüşebilir

    Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) Kanal İstanbul Projesinin bölgenin doğal alanlarında çok ciddi bir tahribat yaratacağını vurguladı.

    Bursa'da krom madenindeki iş cinayetleri önlenebilirdi
    Bursa'da krom madenindeki iş cinayetleri önlenebilirdi

    Bursa'da krom madeninde 2 işçinin yaşamını yitirmesine dair açıklama yapan Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Murat Üregen, "Basit tedbirler alınarak bu kazaların önüne geçilmesi mümkün" dedi.

    Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişi yaşamını yitirdi
    Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişi yaşamını yitirdi

    Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.