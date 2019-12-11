11 Aralık 2019 10:21
Kolombiya’da hükümeti protesto eden halka polis saldırdı
Kolombiya’da uzun süredir devam eden hükümet protestolarına polis saldırdı.
Fotoğraf: AA
Kolombiya'da, hükümet karşıtı protestolar sırasında Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesinde toplanan öğrencilere Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri saldırdı.
Başkent Bogota'da, “Uluslararası İnsan Hakları Günü” dolayısıyla insan hakları aktivistleri tarafından düzenlenmek istenen eylem de ESMAD tarafından engellendi. (AA)
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