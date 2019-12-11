Kolombiya’da hükümeti protesto eden halka polis saldırdı

Kolombiya'da, hükümet karşıtı protestolar sırasında Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesinde toplanan öğrencilere Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri saldırdı.

Başkent Bogota'da, “Uluslararası İnsan Hakları Günü” dolayısıyla insan hakları aktivistleri tarafından düzenlenmek istenen eylem de ESMAD tarafından engellendi. (AA)