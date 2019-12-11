BirGün: Basın İlan Kurumu gazetemize ilan ve reklam akışını durdurdu

BirGün, Basın İlan Kurumunun (BİK), üç ayı aşkın bir süredir gazetelerine ilan ve reklam akışını durdurduğunu açıkladı.

BİK ilan yasağını, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nin 52’nci Maddesi’ne dayandırıyor.

BirGün tarafından “Okurlarımızın bilgisine” başlığıyla yayımlanan açıklamada “sadece hakkımız olanı istiyoruz. BİK yönetiminin gazetemize yönelik tutunduğu tavra karşı tüm yasal yolları kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“BİK’in ilanları durdurmasının ilk gerekçesi, elektronik ortamda tutulması zorunlu olan “Baskı ve Bayi-İade Defterleri”nin gecikmeli olarak tutulduğu iddiasıydı.

BİK tarafından gazetemize ulaştırılan 2/12/2019 tarihli tebligatta da belirtildiği gibi, sorun 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle giderildi ve gerekçe ortadan kalktı. BİK bu kez de ilan durdurmak için, “Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması” şeklinde ikinci bir gerekçe ortaya koydu. BİK bu gerekçeye dayanarak, üç ayı aşkın bir süredir uygulamakta olduğu yasağa ‘devam’ kararı verdi.

Gazetemiz, Türkiye’nin en yaygın üç haber ve bir fotoğraf ajansına abone olmakla birlikte, ajanslardan birebir aldığı tüm haberlerle ilgili kaynak belirtmektedir. Ancak BİK, yönetmeliği zorlayarak-bizden başka hiçbir gazeteden bu yorumun gereklerini talep etmeden-tüm haber ve fotoğraflara imza ve kaynak istiyor. Bunu gerekçe göstererek de ilan ambargosunu sürdürüyor.

Ne var ki günlük gazetelerin basit bir taraması yapılsa dahi, BirGün’e haksız bir dayatma uygulandığı tüm çıplaklığıyla görülecektir. BİK yönetimi tarafından BirGün’e uygulanan diğer bir yaptırım da haberlerimiz gerekçe gösterilerek 2 ila 15 gün arasında değişen basın-ilan kesme cezaları oldu.

Son 3 ay içerisinde haber içeriklerinin gerekçe gösterildiği toplam 49 günlük cezaya muhatap olduk. BİK’in sorunlu gördüğü, bu nedenle önce savunma isteyip sonra ceza kestiği haberlerle ilgili, bırakın dava açılmasını, herhangi bir düzeltme dahi gelmediğinin de altını çizmek isteriz.

Sürecin tüm ayrıntılarının okurlarımız tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyoruz.

BirGün gazetesi olarak sadece hakkımız olanı istiyoruz. BİK yönetiminin gazetemize yönelik tutunduğu tavra karşı tüm yasal yolları kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz.” (MEDYA SERVİSİ)

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