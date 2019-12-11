Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Doğalgaz, olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında doğalgaz, olması gerekenden yüzde 59 oranında daha ucuz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, “Doğalgaza yapılan zamlardan vazgeçecek misiniz? En yüksek KDV oranının doğalgaz gibi temel bir ihtiyaçtan karşılanıyor olmasını adil buluyor musunuz” sorularına karşılık, “Doğalgazın enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden %15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden %59 oranında daha ucuz olduğu görülmektedir” yanıtını verdi.

CHP’li Tekin, Bakan Dönmez’in verdiği yanıt üzerine "Yanıtı birkaç defa daha okudum. Bunda bir yanlışlık olmalı dedim. Bırakın indirim yapmayı, olması gerekenden daha ucuza doğalgaz aldığımızı söylemesine şaşırıp kaldım. Fatura yüksek gelmesin diye evin tek odasına sıkışıp battaniyelerle oturan vatandaşlar gözümün önüne geldi” açıklamasını yaptı.

Gürsel Tekin, “Maliyette en ufak bir artış olduğunda fazlasıyla fiyatlara yansıtanlar, düşüş olduğunda neden görmezden geliyorlar? Doğalgazdan %18 oranında KDV alınıyor. Yetmiyor bir de ÖTV alınıyor. Toplamına baktığımızda doğalgaz fiyatının %25’e yakınını vergiler oluşturuyor” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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