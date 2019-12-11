Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez yemin etti

Arjantin'de ekim sonunda düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Alberto Fernandez, yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı.

Ulusal Kongre Binasında düzenlenen törende Fernandez, başkanlık kuşak ve bastonunu önceki Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin elinden aldı. Eski Devlet Başkanı Cristina Kirchner de yemin ederek Fernandez'in devlet başkanı yardımcılığı görevini üstlendi.

Devlet Başkanlığı görevini devralan Fernandez, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Yeni bir toplum anlaşması arayışında bütün Arjantin'i birlik olmaya çağırmak için geldim. Arjantinliler arasındaki kin, nefret ve açlık duvarını aşmamız gerek. Vatanımızda açılmış büyük yaraları sarmalıyız. Ülkemizdeki her iki çocuktan biri fakir, 15 milyon kişi gıda güvensizliği sıkıntısı çekiyor. Sosyal adaleti inşa eden ve sosyal ekonomilere can veren bir hükümet istiyoruz" dedi.

Önceki hükümetin hazırladığı bütçeyi yürürlüğe koymayacağını belirten Fernandez, "Arjantin'i tekrar ayağa kaldıracak plan, sürekli başarısız olmuş basmakalıp çözümlerle dışarıdan biri tarafından dayatılmamalı, bizim tarafımızdan yapılmalıdır" ifadesini kullandı.

"DIŞ BORÇ SORUNUYLA YÜZLEŞECEĞİZ" DEDİ

Fernandez, dış borç meselesine ilişkin, "Dış borç sorunuyla yüzleşeceğiz. Eğer gelişen bir ülke yoksa sürdürülebilir bir borç ödemesi de olmaz. IMF ve alacaklılarımızla yapıcı ve işbirliğine dayalı bir ilişki arayacağız. Sürdürülemeyen borç sorununu çözmek, kimseyle anlaşmazlık içine girmek değildir. Ülke borcunu ödemek istiyor ancak bunu yapacak kapasiteye sahip değil" diye konuştu.

Eski hükümetin para politikasını eleştiren Fernandez, "Önceki hükümet, borcu ödemek için gerekli olan üretimi sağlamadan son derece büyük bir borcun içine girdi. Alacaklılar tekrar tekrar başarısız olan bir modele yatırım yaptıkları için risk aldılar. Biz, bu problemi çözmek istiyoruz bunun için her kesimin sorumlu bir şekilde çalışması gerekiyor" sözlerini kullandı.

İSTİHBARAT SERVİSİ FONLARININ AÇLIK İÇİN KULLANILACAĞINI ÖNE SÜRDÜ

Devlet Başkanı Fernandez, federal yargı sisteminde yenilik yapılacağını söyleyerek "İstihbarat sisteminin yeniden yapılandırılması için Federal İstihbarat Ajansı'na (AFI) müdahale edilmesine karar verdim. AFI için ayrılan ve gizli tutulan fonlar artık gizli olmayacak. Bu fonlar açlıkla mücadele için kullanılacak. Güvenlik güçlerine ayrılan fonlar için de aynısı yapılacak" açıklamasında bulundu.

Törene, dünya ve bölge ülkelerinden devlet başkanı ve başkan yardımcısının yanı sıra, birçok diplomatik misyon temsilcisi de katıldı. (AA)

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