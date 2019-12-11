ABD'de polisle saldırganlar arasında çıkan çatışma sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey kentinde iki silahlı saldırgan polisle çatıştı, olayda saldırganlar da dahil olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD polisi, Wilkinson caddesindeki bir dükkandan iki saldırganın ateş açtığını, saldırganlardan birinin erkek diğerinin kadın olduğunu belirtti.

NBC News, olay sonucunda iki saldırdan ve bir polisle beraber 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 polis ve 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, Başkan Donald Trump'ın yaşananlar hakkında bilgilendirildiğini ve durumu izlemeye devam ettiğini söyledi.

Geçen hafta Suudi bir havacılık okulu öğrencisinin Florida eyaletindeki Pensacola'da bulunan donanma üssüne düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)