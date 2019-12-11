Donbass’ta ateşkes konusunda yeni uzlaşma

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesindeki gelişmeler için Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımı ile Paris’te yapılan dörtlü zirvede ateşkes, tutuklu değişimi ve birliklerin kısmen çekilmesinde bir kez daha görüş birliğine varıldı.

Bölge ile ilgili daha önce de benzer uzlaşmalar gündeme gelmiş ancak Ukrayna’nın Donbass’ta 2014 yılında bağımsızlığını ilan eden iki cumhuriyete yönelik saldırıları çeşitli biçimlerde sürmüştü. Rusya, bağımsız Donetsk (DNR) ve Lugansk (LNR) Halk Cumhuriyetlerine siyasi, askeri ve lojistik destek veriyor.

"TAM ATEŞKES" KARARI

DW Türkçe’nin haberine göre, Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan dörtlü, “barış sürecinin canlandırılması” yönünde uzlaşma sağladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in arabuluculuğunda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski bu yılın sonuna kadar tam ateşkes sağlanması konusunda görüş birliğine vardı.

Bunun yanı sıra Mart ayı sonuna kadar Donbass’takiRus birliklerinin kısmen çekilmesinde de anlaşma sağlandı. Zirvede, bu yılın sonuna kadar karşılıklı tutuklu değişimi konusunda çalışmaların yürütülmesikararı da alındı. Tutuklu değişiminin bölgede görev yapan Kızıl Haç’ın desteği ile gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

MACRON: İLERLEME SAĞLANDI

Zirveye ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu zirve ile uzun süredir tıkanan barış sürecinde ilerleme sağlandığını kaydetti. Macron, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkes, tutuklu değişimi ve birliklerin geri çekilmesi konusunda sağlanan uzlaşmalar ile üç yıl sonra ilk kez önemli noktalarda ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Macron, gelecek dört ay içinde yeni bir dörtlü zirvenin toplanmasının öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.

Bu zirve ile “durgunluk döneminin” aşıldığını belirten Almanya Başbakanı Merkel, zirvede çözüm bulunamayan sorunlara da dikkat çekti. Merkel, DNR ve LNR’deyerel seçimler sırasında güvenliğin nasıl sağlanacağı konusunun hâlâ bir sorun olduğunu dile getirdi.

UKRAYNA’NIN "HAYAL KIRIKLIĞI"

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ise “zirveden beklentisinin daha fazla olduğunu” belirterek, “çok daha fazla sayıda sorunu çözmek istediğini” kaydetti. Selenksi bu kez ateşkesin hayata geçirilmesini umduğunu da sözlerine ekledi. Bölgede savaşın başladığı 2014 yılından bu yana yaklaşık 20 kez ateşkes sağlanmasına rağmen, varılan uzlaşma tam olarak hayata geçirilememişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ile ilk kez bir araya gelen Putin, zirveyi “önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Ancak Putin, Ukrayna hükümetine bağımsız cumhuriyetlerle diyalog çağrısında da bulundu.

Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımı ile Normandiya formatı olarak adlandırılan dörtlü zirve son olarak üç yıl önce toplanmıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2014 yılından bu yana bölgede yaşanan çatışmalarda 13 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. (DIŞ HABERLER)

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