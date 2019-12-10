10 Aralık 2019 23:25Son Güncellenme Tarihi: 10 Aralık 2019 23:41
Balıkesir'de 4.6 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe iki deprem
Balıkesir'de 4.6 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler çevre illerden de hissedildi.
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Görsel: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 23.14 ve 23.24 sularında Balıkesir Altıeylül'de 4.6 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremler çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Depremden önce, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler
Depremlere karşı yetkililerin alması gereken önlemler neler?
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