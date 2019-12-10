Balıkesir'de 4.6 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe iki deprem

Çorlu'da işçiler asgari ücreti konuştu: Ne alacağız diye tartışmalıyız

Çorlu'da farklı sektörlerden işçiler, asgari ücreti konuştu. Bir tekstil işçisi, "Ne verirler diye tartışılıyor. Daha iyi olması için ne yapmalıyız diye tartışmalıyız" dedi.