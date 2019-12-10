10 Aralık 2019 23:25Son Güncellenme Tarihi: 11 Aralık 2019 00:28
Balıkesir'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde peş peşe üç deprem
Balıkesir'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde peş peşe üç deprem meydana geldi. Depremler çevre illerden de hissedildi.
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Görsel: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 23.14, 23.24 ve 23.46 sularında Balıkesir Altıeylül'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde üç deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremler çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Depremden önce, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler
Depremlere karşı yetkililerin alması gereken önlemler neler?
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