Balıkesir dün geceden bu yana 70 kez sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 23.14, 23.24 ve 23.46 sularında Balıkesir Altıeylül'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde üç deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremler çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Panik yaşayarak evlerinden ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta ateş yakarak ya da büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği yerlerde geçirdi.

70 SARSINTI KAYDEDİLDİ

Balıkesir merkez ve ilçelerinde ise bu depremlerle birlikte sabah saatlerine kadar 70 artçı sarsıntı yaşandı.

AKÇAKÖYLÜLER GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden kırsal Akçaköy Mahallesi sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakıp ısınarak geçirdi.

Mahalle Muhtarı Şerafettin Demirci, vatandaşların biraz tedirgin olduğunu belirterek, "Köyümüzdeki eski evlerde birkaç çatlak var, başka da bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

OKULLAR TATİL DEĞİL

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz de bugün okulların açık olacağını herhangi bir tatilin söz konusu olmadığını söyledi.

18 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da "Şu an için hastanelerimize 18 kişi başvurdu. Herhangi ciddi bir durum söz konusu değil. Deprem anında oluşan panikten dolayı bazı vatandaşlarımız bayılmış. Bazıları ise evden dışarıya çıkma esnasında dolap kapağı gibi yerlere kafasını çarpmış. Hepsi ayakta tedavi oldu. Çok şükür ciddi bir durum yok." (HABER MERKEZİ)

Depremden önce, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler

Depremlere karşı yetkililerin alması gereken önlemler neler?

Reklam