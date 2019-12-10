Yörsan iflas başvurusu yaptı, işçiler haklarını istiyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretimi yapan Yörsan, konkardato ilan etmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından iflas ettiğini belirterek mahkemeye başvurdu. Susurluk'taki fabrikada çalışan ve yönetim tarafından kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını belirten işçiler, iflasın kabul edilmesi halinde tazminatlarını alamamak ve işsiz kalmaktan korkuyor. Yörsan işçileri, fabrikanın iflas aşamasında olmadığını, yönetimin kolay yolu seçerek işçileri de ortada bırakacağını belirtiyor.

Bugün fabrika önünde toplanan Yörsan işçileri, Balıkesir milletvekillerinin kendilerine yardımcı olmasını istedi. Sosyal medyada yayınladıkları video ile durumu aktaran işçiler, "Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde ismi bulunan Yörsan, 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’a satıldı. Yörsan’ın %96 hissesi Dubaili Abraaj Grubu’nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri ve Gıda Yatırımları San. ve Tic. AŞ’ye ait.

İŞÇİLER ÖZ GIDA İŞ 'İN TUTUMUNA TEPKİLİ

Evrensel'e konuşan işçiler, Yörsan'da yetkili sendika olan Öz Gıda İş'in hiçbir girişimde bulunmadığını belirterek "Zorla, rica minnet çağırdık geldiler, 'Yapacak bir şey yok' dediler" diyerek tepkilerini dile getirdi.

GIDA-İŞ GENEL BAŞKANI SEYİT ASLAN DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

DİSK'e bağlı Gıda-İş'in Genel Başkanı Seyit Aslan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada #YörsanİşçisiYalnızDeğildir etiketini kullanarak "Kapitalist krizin sorumlusu işçiler değildir. Yörsan işçilerinin feryadını herkes duymalı. Sendika olarak her türlü dayanışma içinde olacağız" dedi.

Kapitalist krizin sorumlusu işçiler değildir. Yörsan işçilerinin feryadını herkes duymalı. Sendika olarak her türlü dayanışma içinde olacağız. #YörsanİşçisiYanlızDeğildir pic.twitter.com/MnDBLfpN3U — Seyit Aslan (@SeyitAslann) December 10, 2019

FAİK ÖZTRAK: SARAY HÂLÂ LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYOR

CHP Milletvekili Faik Öztrak da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Saray iktidarı ekonomide toz pembe masallar anlatırken, Türkiye’nin önemli şirketleri, markaları iflas sürecinde. Krizin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti. Ve Saray hala lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Saray iktidarı ekonomide toz pembe masallar anlatırken, Türkiye’nin önemli şirketleri, markaları iflas sürecinde. Krizin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti. Ve Saray hala lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyor. https://t.co/UTfvNuB1FS — Faik Öztrak (@faikoztrak) December 10, 2019

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ AHMET AKIN: İKTİDAR SUS PUS

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Akın da konu ile ilgili açıklamada bulundu.

balikesir24saat.com'da yer alan habere göre, Yörsan’daki krizin çözüme kavuşturulması çağrısında bulunan Ahmet Akın, “Bıçak kemiğe dayanmış durumda. Süt üreticisi alacaklarının ödenmesini bekliyor. Konkordato süresi dolmak üzere olan firmanın iflasının açıklanacağı dedikoduları da hem çalışanları hem de süt üreticilerini tedirgin ediyor. Sözünde durmayan iktidar ise sus pus” dedi.

İktidara seslenen Milletvekili Akın, “Söz verdiniz, bu sözü tutun. Balıkesirli süt üreticisi alacaklarını alamadı. Susurluk’taki yaklaşık 300 işçi başta olmak üzere firma işçilerinin hepsi tedirgin. Yardım çığlıklarını bir iktidar mensubunun bile duymuyor olması samimiyet göstergesidir. Bu kriz alacak verecek davası olmaktan çok insani bir durumdur. İşçilerin ve üreticilerin haklarının savunulması gerekirken görmezden gelmenin vebali büyüktür” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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