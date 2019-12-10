Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele saldırı düzenlendi
Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla aynı sokakta bulunan ve milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı düzenlendi, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin bulunduğu SYL Otel’e düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken 2 milletvekili yaralandı. Saldırıyı El Şebap örgütü üstlendi.
Somali’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı öğrenilen SYL Otel’e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otelde kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 milletvekilinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı El Şebap örgütü üstlenirken örgüt üyesi 2 kişi de ölü olarak ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıkları duyuruldu. Güvenlik güçleri, otelde kalan 100 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. (DHA)